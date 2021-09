Denuvo retiré de Marvel’s Avengers dans la dernière mise à jour

Square Enix et Cristal Dynamique ont sorti un nouveau patch qui a supprimé Denuvo de Les Vengeurs de Marvel sur PC.

Une nouvelle mise à jour – qui pèse 1,8 Go et ajoute de nouvelles chaînes de missions multijoueurs et extracteurs de fragments – supprime également le logiciel anti-piratage du jeu, bien qu’il ne soit pas référencé dans les notes de mise à jour pour la mise à jour. Des rapports sur le Web indiquent que cela conduit le jeu à démarrer plus rapidement sur la plate-forme PC.

Ce n’est que le dernier cas où Denuvo a été supprimé en raison de problèmes rencontrés par les consommateurs grâce à la technologie anti-piratage.

Au cours des dernières années seulement, nous avons entendu de nombreux exemples de mesures de protection IP interférant avec les jeux – que ce soit dans le DRM de Metal Gear Rising désactivant l’édition Mac du jeu, et Crash Bandicoot 4: It’s About Time verrouillant les joueurs sur un seul -joueur à cause des DRM toujours en ligne, ou des problèmes de performances plus importants causés par la technologie anti-piratage dans Resident Evil Village, ces derniers temps.

Au moins, les développeurs deviennent sages; certaines sociétés, comme Sega et Amplitude Studios, suppriment désormais de manière préventive Denuvo avant la sortie d’un jeu pour garantir la satisfaction des joueurs.

Dans d’autres nouvelles de Marvel’s Avenges, nous avons récemment appris que le Spider-Man exclusif à PlayStation dans Marvel’s Avengers n’a pas été oublié et arrivera dans le jeu plus tard cette année.

En août, l’extension The War for Wakanda a été ajoutée au jeu et a ajouté de nouvelles missions, de nouveaux méchants, de nouveaux ennemis, un nouveau biome et Black Panther lui-même en tant que personnage jouable, le tout gratuitement.