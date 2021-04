Denver gagne au rythme de Porter et avec Campazzo comme partant

Vivre sans Jamal Murray est un exercice de survie que Denver résout très bien pour le moment. Ce matin, ils ont battu les Memphis Grizzlies avec force (120-96) et ils ont déjà six victoires en sept matchs disputés sans le meneur, qui ne reviendra que la saison prochaine en raison du ligament croisé antérieur.

Un équilibre qui les fait voyager avec détente dans cette dernière partie de la saison: ils ont quatre triomphes d’avantage sur le cinquième classé, Los Angeles Lakers, et 7,5 sur le sixième, les Dallas Mavericks d’un Luka Doncic qui a patiné à Sacramento contre les Kins.

Une séquence, d’ailleurs, qui leur permet de consolider leur nouveau centre de commandement, leur leadership avec Facundo Campazzo en titre. L’Argentin poursuit son établissement en NBA et a lié contre Memphis son cinquième match dans le cinq de départ. Le bilan, très bon: quatre victoires en cinq matchs.

Michael porter jr

Le total avec la base de départ est de 66,7% (6-3) jusqu’à présent cette année. Facu a eu une mauvaise journée au score (7 points) alourdi par son terrain extérieur (1/4), bien que les connaissances sur ses coéquipiers commencent à être très larges: contre Houston, il a tiré jusqu’à 13 passes; Ce matin, il est arrivé à 7 heures. C’est la 15e fois cette saison qu’il obtient 5 passes de panier ou plus. Peu à peu.

Cependant, le vrai héros était Michael Porter Jr. Il a été sensationnel: 31 points avec un tir 12/19 du terrain et 50% du triple (3/6). Il a écrasé certains Grizzlies qui ont tenu la main de Ja Morant (27) jusqu’au dernier quart-temps, lorsqu’une course de 12-0 (35-21 dernière partie de la période) les a fait frissonner. Ils ont également ressenti le poids de Paul Milsap, qui s’est caché jusqu’aux 12 dernières minutes avec 9 de ses 12 buts dans cette période. Jokic a ajouté un double-double avec 24 points et 15 rebonds. C’est le 53e de la saison pour lui.