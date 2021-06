Denver nettoie les villes de tentes et érige des campements sanctionnés par l’État 10z viral

DENVER – Alors que les villes de tentes deviennent des installations permanentes dans les jungles urbaines d’Austin et de Los Angeles, Denver a commencé à nettoyer.

La photo ci-dessous a été prise du haut des marches du Colorado State Capitol mardi. Si la photo avait été prise il y a un an, des tentes auraient inondé le parc de l’autre côté de la rue, désormais entourée de clôtures, car l’herbe printanière donne de la couleur au paysage urbain. Le piédestal vide aurait également présenté un monument à un soldat de la guerre civile de l’Union qui a été renversé par des manifestations de gauche l’été dernier.

La ville a nettoyé le campement de masse à l’automne dernier, mais les sans-abri ont simplement déménagé dans les quartiers adjacents alors que la ville assouplissait l’application de son interdiction de camper en cas de pandémie. Finalement, ces campings ont également été nettoyés et d’autres repérés dans la ville mardi semblaient vides.

Camping sanctionné par l’État

Alors que le nouveau coronavirus recule à l’horizon, le gouvernement de la ville a choisi de poursuivre des villes de tentes sanctionnées par l’État dans des quartiers aisés, à la grande frustration de leurs résidents progressistes. Le conseil municipal a adopté plus de 24 millions de dollars sur trois résolutions en février pour des programmes de lutte contre l’itinérance. Le Colorado Village Collaborative a décroché 900 000 $ du pot pour construire de nouvelles villes de tentes pour abriter 100 familles, sous la marque «Safe Outdoor Spaces».

En mai, les habitants du quartier de Park Hill à Denver, où deux sur trois ont voté pour Joe Biden en novembre, ont intenté une action en justice pour empêcher le lancement d’un tel espace dans leurs rues. Le tribunal de district de Denver a rejeté le procès quelques jours plus tard pour ouvrir la voie à l’ouverture de la ville de tentes d’ici juin sur le parking de l’église méthodiste unie de Park Hill.

L’organisation à but non lucratif a également utilisé les fonds pour ouvrir une autre ville de tentes sur un parking de l’Université Regis.

Des représentants du Colorado Village Collaborative ont rejeté la demande de visite ou d’interview du fédéraliste. Le camping pour sans-abri prolifère bien au-delà du centre-ville de Denver.

Le maire à proximité poursuit l’interdiction de camping

Au début de la nouvelle année, le maire d’Aurora et l’ancien représentant républicain du Colorado, Mike Coffman, ont passé sept nuits dans les rues entre Denver et la plus grande banlieue de la capitale de l’État, qui abrite plus de 350 000 habitants, pour mieux comprendre le sans-abrisme dans la région. .

À l’époque, Coffman a déclaré que l’exercice l’avait découragé de poursuivre une interdiction de camper, racontant à The Federalist qu’il voyait deux mondes différents entre ceux des communautés de tentes et ceux des refuges à but non lucratif.

“Ce qui était vraiment choquant, je pense, ce sont les campements”, a déclaré Coffman à The Federalist, et a expliqué que les plus grands avaient organisé un leadership dont les habitants, souvent paranoïaques à l’égard des étrangers, recherchaient la liberté offerte par les villes de tentes pour permettre la toxicomanie sans structure comme les exigences du travail . “Je n’ai jamais parlé à quelqu’un qui se sentait déprimé d’être là.”

Dans les refuges, cependant, Coffman a déclaré avoir observé un mélange de personnes engagées dans un effort de bonne foi pour se remettre sur pied et d’autres coincées dans un cycle destructeur de dépendance aux substances illicites.

Six mois plus tard, Coffman a changé de cap sur son soutien à une interdiction de camper avec l’afflux de fonds fédéraux adoptés dans la législation sur les dépenses de coronavirus suffisamment pour construire un abri permanent de 24 heures nécessaire à la mise en œuvre d’une telle interdiction.

“Pour avoir une interdiction de camper, vous devez avoir une alternative désignée pour qu’ils puissent y aller”, a déclaré Coffman, expliquant que les précédents judiciaires actuels supprimaient les campements de tentes en l’absence d’installations appropriées pour accueillir les sans-abri déplacés. Aurora n’avait pas les ressources avant aux dollars fédéraux qui affluent pour construire un abri. Coffman’s a déclaré à The Federalist que sa vision comprend la création d’un refuge pour sans-abri avec gestion de cas adjacent à une zone clôturée qui permettrait à ceux qui souhaitent camper de le faire.

“Les personnes dans les abris ne sont jamais allées dans les campements, et les personnes dans les campements ne sont jamais allées dans les abris”, a déclaré Coffman.

Les solutions privées offrent toujours de l’aide

La mission de sauvetage de Denver a changé des vies depuis 129 ans et s’est étendue à neuf endroits. Il a servi plus de 7 500 personnes dans le besoin l’année dernière après que les blocages pandémiques ont jeté des millions de personnes au chômage et au chômage dans tout le pays.

Alors que la mission a reçu l’année dernière un prêt de 2,1 millions de dollars du programme fédéral de protection des chèques de paie (PPP), l’opération de plus de 37 millions de dollars est entièrement financée par des acteurs privés pour soutenir sa large gamme de services, y compris des programmes de transition à long terme.

En chiffres, la mission a pu offrir plus de 689 000 repas, 386 000 nuits de repos, 25 000 services de chapelle et 186 tonnes de vêtements, presque tous grâce aux dons privés de plus de 67 000 donateurs, dont certains sont des diplômés du programmes du groupe.

Alors que les programmes de transition ont parfois eu des listes d’attente, Nicole Tschetter, responsable des relations publiques de la mission de sauvetage de Denver, a déclaré que leurs lits n’avaient jamais été à pleine capacité.

“Il y a eu parfois, comme pendant l’hiver, où nous serons proches de la capacité, mais nous travaillons avec la ville de Denver ainsi qu’avec les autres fournisseurs de services aux sans-abri pour nous assurer que nous avons suffisamment de lits”, a déclaré Tschetter au Federalist.

Le partenariat avec des organisations à but non lucratif pairs, a expliqué Tschetter, a fait des merveilles pour aider les individus là où ils en ont besoin. Donc, si Denver Rescue Mission ne peut pas fournir les meilleurs services à une personne en fonction de sa situation, le groupe contactera un autre organisme de bienfaisance de la région et vice versa.

“C’est vraiment incroyable de voir les partenariats à tous les niveaux à Denver en ce qui concerne les fournisseurs de services aux sans-abri”, a déclaré Tschetter.

L’impact de la mission de sauvetage de Denver témoigne du fait que des organisations privées à but non lucratif comblent les lacunes du gouvernement, alors même que le besoin de services augmente au milieu des turbulences économiques provoquées par la panique pandémique.