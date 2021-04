Denver Nuggets gagne 134-119 sur Detroit Pistons

04/07/2021 à 05:50 CEST

Pépites de Denver a réussi à gagner à domicile contre Pistons de Detroit par 134-119 lors d’une nouvelle journée NBA. Les locaux viennent de remporter la victoire à domicile contre Orlando Magic 119-109, donc après le match, ils ont terminé une séquence de sept victoires consécutives. De leur côté, les visiteurs ont également gagné à domicile contre Tonnerre d’Oklahoma City par 108-132. Apres le jeu, Pépites de Denver obtenir une place aux barrages avec 32 matchs gagnés sur 50 joués, tandis que Pistons de Detroit elle serait exclue des play-offs avec 15 victoires en 51 matchs disputés. Vérifiez le classement de la NBA après le duel.

Au cours du premier trimestre, la direction était entre les mains de Pépites de DenverEn fait, il a obtenu un quart de 12-2 dans ce quart et a pris la différence maximale avec sept points à la fin du quart et a terminé avec 39-32. Plus tard, au deuxième trimestre Pépites de Denver a réussi à se distancer sur le tableau de bord, en fait, l’équipe a réalisé une autre course de 13-2 au cours du quart et a marqué la différence maximale (20 points) à la fin du quart, qui s’est terminée par un score partiel de 37-24. Après cela, les rivaux ont accumulé un total de 76-56 points avant la pause.

Au cours du troisième quart-temps, les joueurs de l’équipe locale se sont distancés dans l’électronique, en fait, ils ont réalisé un partiel au cours de ce quart-temps de 10-2 et ont eu une différence maximale de 28 points (99-71) et ont terminé avec un résultat partiel. de 33 à 30 (109 à 86). Enfin, au cours du dernier quart-temps, l’équipe visiteuse a réussi à approcher à nouveau la lumière, en fait, l’équipe a réalisé un partiel au cours de ce quart-temps de 10-2, bien qu’il ait été insuffisant pour gagner le match et le quart s’est terminé avec un résultat partiel de 25 -33. Après tout cela, les joueurs ont clôturé le tableau d’affichage du match avec un résultat de 134-119 pour les locaux.

Au cours de la réunion, ils ont mis en évidence Nikola Jokic et Michael Porter pour ses contributions à l’équipe, après avoir obtenu 27 points, 11 passes décisives et huit rebonds et 25 points et sept rebonds respectivement. De leur côté, l’équipe visiteuse s’est démarquée Bourse Jerami et Saddiq bey pour ses actions dans le jeu, avec 29 points, quatre passes et cinq rebonds et 25 points et une passe respectivement.

Dans le prochain match NBA, Pépites de Denver va affronter San Antonio Spurs dans le Ball Arena. De son côté, la prochaine réunion du Pistons de Detroit sera contre Kings de Sacramento dans le Centre d’or 1. Suivez le calendrier de la NBA dans son intégralité.