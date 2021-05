Denver Nuggets gagne contre les Portland Trail Blazers 115-120

28/05/2021 à 09:00 CEST

Pépites de Denver a réussi à gagner loin de chez soi Portland Trail Blazers par 115-120 au troisième tour des Play-offs du premier tour de la NBA Western Conference. Après ce match, l’égalité demeure avec un résultat de 1-2 pour Pépites de Denver.

Au cours du premier quart, le leadership était entre les mains de l’équipe visiteuse, en fait, ils ont obtenu une course de 17-2 et ont élargi l’écart à un maximum de neuf points (27-36) et ont terminé avec 30-39. Puis au deuxième trimestre Portland Trail Blazers distances réduites dans l’électronique, qui s’est terminée par un résultat partiel de 29-25. Après cela, les équipes ont atteint la pause avec un 59-64 au compteur.

Au cours du troisième trimestre, l’équipe visiteuse a réussi à maintenir sa différence de lumière jusqu’à conclure avec un résultat partiel de 20-20 et un total de 79-84. Enfin, au dernier trimestre, les joueurs de Pépites de Denver ils ont réussi à maintenir leur différence sur le tableau de bord et le quart s’est terminé avec un score partiel de 36-36. Après tout cela, l’affrontement s’est terminé sur un résultat de 115-120 pour les joueurs de l’équipe visiteuse.

Pendant le match, ils ont mis en évidence Nikola Jokic Oui Rivières Austin pour sa participation au jeu, après avoir obtenu 36 points, cinq passes et 11 rebonds et 21 points, deux passes et quatre rebonds respectivement. De son côté, l’équipe locale s’est démarquée Damian Lillard Oui Cj Mccollum pour ses interventions dans le jeu, avec 37 points, cinq passes et deux rebonds et 22 points, trois passes et neuf rebonds respectivement.

Lors du prochain match, les deux équipes se rencontreront à nouveau, cette fois Centre de la mode lors de la quatrième réunion de la série. Suivez le calendrier de la NBA dans son intégralité.