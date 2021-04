Denver Nuggets, la machine totale

Les Nuggets ont cliqué. Finalistes de l’Ouest dans la bulle de Floride et l’une des meilleures (et les plus drôles) équipes de la NBA ces derniers temps, C’était un geste, un pari, pour vraiment faire peur, de passer de l’extérieur à l’aspirant avec des rayures. Et ils sont déjà là: 106-96 aux Spurs et sept victoires consécutives, 16 en 19 matchs et 6-0 depuis que cette pièce est arrivée. C’était Aaron Gordon, qui a besoin de jouer dans une équipe comme ces Nuggets autant que les Rocheuses avaient besoin d’un avant de ses caractéristiques. Les Nuggets avec Gordon sont plus que la somme de Nuggets + Gordon. Il s’agit plus de chimie que de mathématiques. Et l’équipe de Michael Malone est déjà quatrième à l’Ouest, derrière les Lakers et leurs blessures, et à un demi-match du troisième, les Clippers (33-18 par 34-18). Une voiture de course arrive dans l’Ouest.

Les deux dernières victoires sont survenues sans Jamal Murray, dos à dos et dans un cycle de trois matchs en quatre jours. À l’épreuve des bombes, les Nuggets semblaient fatigués, sans jambes, pendant de nombreuses minutes. Ils ont perdu 58-68 à la fin du troisième quart et ont gagné par 20 (103-83) au-delà de l’équateur du dernier. Après cela -10, ils ont lié un 11-0 et un 23-6 dans ce qui restait du troisième quart (81-74). Son rythme est frénétique, son attaque est en chiffres historiques et Michael Malone ne semble pas se soucier de quoi que ce soit au-delà du manque de respect des arbitres pour Nikola Jokic. Après des jours de plaintes, de plus en plus publiques, dans ce jeu il a été expulsé pour exprimer sa frustration car il n’y a pas d’appels de star pour le Serbe (les fautes qui sont généralement sifflées en faveur des autres stars). Jokic après le match a dit à son entraîneur qu’il paierait l’amende qu’il allait recevoir. J’avais fermé le jeu avec 25 points, 9 rebonds et 10 passes décisives. De plus en plus proche de la pole position dans la course au MVP.

Les Nuggets sont une chorégraphie infernale. Jokic a des cibles sur tout le terrain, des cibles mobiles qui ont une longueur d’avance sur les défenses qui finissent par être non liées. Gordon dribble peu et bouge beaucoup, Barton est à l’aise avec peu de responsabilités et, s’il manquait quelque chose, Michael Porter Jr brille dans un rôle de buteur à haute efficacité, moins de touches et beaucoup de points: cette fois 18 avec 10 rebonds et un 7 / 14 en tirs et, attention, déjà 16 matchs de suite avec au moins 15 points et 50%. Un bloc impressionnant même sans le charme de Murray. Le gardien de point de départ était Campazzo, devant Monte Morris, et l’Argentin a terminé avec 6 points, 5 rebonds et 2 passes décisives en 28 minutes.. Là où les gros titres ne sont pas arrivés cette fois, il a ajouté un banc dans lequel (sans Paul Millsap) Dozier, Morris, Green et un JaVale McGee qui ont fait ce qu’il fait depuis des années (Warriors, Lakers …): intensité et élasticité à petites doses (7 points, 8 rebonds et intimidation derrière) qui comble ses problèmes de concentration s’il dépasse ses sections sur la piste.

Les Nuggets, presque par inertie, Ils ont fini par écraser quelques Spurs qui, il faut le dire, sont pour très peu de trots. Cast, ils sont déjà en négatif (24-25) après quatre défaites d’affilée et neuf en onze rencontres. Après avoir perdu sept points sur neuf sur leur piste, ils n’ont pas non plus gagné à l’extérieur. Et maintenant, ils ont un autre match à Denver (de retour dans le fauteuil du dentiste demain) et une visite à Dallas dimanche dans six des sept prochains matchs loin de San Antonio. La sixième place, qui évite le jeu, est déjà à cinq matchs et demi. Impossible. Leur objectif, neuvième de l’Ouest, est de contrôler cette zone de play-off: ils ont trois matchs d’avance sur certains pélicans qui ne demandent pas exactement le passage.. Mais cela leur coûtera si DeMar DeRozan et Keldon Johnson suivent. Les meilleurs à Denver ont été Derrick White et Dejounte Murray, avec 18 points chacun. Peu contre un rival qui en ce moment est plusieurs niveaux au-dessus et qui est une machine totale, un tram de l’enfer. Et enfin, un concurrent à part entière plus une merveille à voir.