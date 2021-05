Denver Nuggets l’emporte sur LA Clippers 104-110

05/02/2021 à 07:21 CEST

Pépites de Denver a été imposé en tant que visiteur de LA Clippers par 104-110 dans une nouvelle journée de la NBA. Les habitants viennent de perdre à la maison avec Soleils de phénix 109-101, donc après le match, ils ont accumulé quatre défaites d’affilée, tandis que les visiteurs ont gagné à domicile contre Rapaces de Toronto par 121-111, donc après le match, ils ont ajouté un total de six victoires consécutives. Avec ce résultat, Pépites de Denver ce qui lui permettrait d’accéder aux positions des barrages avec 43 victoires en 64 matchs joués. Pour sa part, aussi LA ClippersAprès le match, il continue en play-off positions avec 43 victoires en 65 matchs joués. Suivez le classement NBA après le duel.

Au cours du premier trimestre LA Clippers Il était le principal dominateur, en fait, il a obtenu une course de 10-2 au cours du quart et avait une différence maximale de 11 points (18-7) et a terminé avec 28-27. Plus tard, au deuxième trimestre, l’équipe visiteuse a réussi à surmonter le résultat.En fait, l’équipe a réalisé un autre set au cours du quart de 10-2 et a augmenté la différence à un maximum de huit points (36-44) au cours du trimestre, ce qui terminé avec un résultat partiel de 19-25. Après cela, les rivaux ont accumulé un total de 47-52 points avant la pause.

Au cours du troisième trimestre, les joueurs de l’équipe visiteuse ont augmenté leur différence, atteint un écart de 12 points (71-83) et ont terminé avec un résultat partiel de 26-31 (et 73-83 au total). Enfin, au cours du dernier quart-temps, les locaux ont réussi à se rapprocher à nouveau sur l’électronique, même si cela n’a pas été suffisant pour gagner le match et le quatrième s’est terminé sur un résultat partiel de 31-27. Après tout cela, l’affrontement s’est terminé sur un résultat de 104-110 en faveur des visiteurs.

Pendant le match, Pépites de Denver a remporté la victoire grâce à 30 points, sept passes et 14 rebonds de Nikola Jokic et les 25 points, cinq passes et sept rebonds de Michael Porter. Les 20 points, deux passes et sept rebonds de Paul George et les 18 points, cinq passes et cinq rebonds de Rajon Rondo ils n’étaient pas assez pour LA Clippers A remporté le match.

Dans le prochain match NBA, LA Clippers va affronter Rapaces de Toronto dans le Staples Center, tandis que Pépites de Denver va affronter Les Lakers de Los Angeles dans le Staples Center. Suivez le calendrier de la NBA dans son intégralité.