Denver Nuggets remporte 105-106 sur les Portland Trail Blazers

22/04/2021 à 06:51 CEST

Pépites de Denver a réussi à gagner Portland Trail Blazers loin par 105-106 dans une nouvelle journée de la NBA. Auparavant, les joueurs des Portland Trail Blazers avaient perdu à domicile contre LA Clippers par 112-113, donc après ce résultat, ils ont accumulé quatre défaites d’affilée. De leur côté, les Denver Nuggets ont gagné à domicile pour Memphis Grizzlies par 139-137, donc après le match, ils ont ajouté un total de cinq victoires consécutives. Avec ce résultat, Pépites de Denver Il compte 38 matchs gagnés sur 58 joués, ce qui lui permet de s’imposer dans les positions Play-off, tandis Portland Trail BlazersAprès le match, il continue également en barrages avec 32 victoires en 58 matchs disputés. Suivez le classement de la NBA après le match.

Le premier quart a eu des alternances sur le tableau de bord jusqu’à se terminer par un 36-35. Plus tard, le deuxième quart a de nouveau eu plusieurs mouvements sur le tableau de bord jusqu’à ce qu’il se termine par un résultat partiel de 21-25. Après cela, les joueurs ont atteint la pause avec un 57-60 sur le tableau de bord.

Au cours du troisième quart-temps, l’équipe locale a réussi à récupérer des points pour revenir dans le match, en fait, l’équipe a réalisé un partiel dans ce quart-temps de 18-2 et a augmenté l’écart à un maximum de 10 points (77-67 ) jusqu’à la conclusion avec un résultat partiel de 27-22 et un total de 84-82. Enfin, le dernier quart a de nouveau eu les deux prétendants comme protagonistes, avec des mouvements sur le tableau de bord et le quart s’est terminé sur un résultat partiel de 21-24, mettant ainsi fin à l’affrontement avec un résultat final de 105-106 en faveur de l’équipe visiteuse.

Pendant le match, Pépites de Denver a remporté la victoire grâce à 25 points, cinq passes et neuf rebonds de Nikola Jokic et les 17 points, deux passes et cinq rebonds de Michael Porter. Les 22 points, cinq passes et quatre rebonds de Damian Lillard et les 14 points, cinq passes et neuf rebonds de Cj Mccollum ils n’étaient pas assez pour Portland Trail Blazers A remporté le match.

La prochaine réunion de Portland Trail Blazers sera contre Memphis Grizzlies dans le Centre de la mode. De son côté, le prochain jeu de Pépites de Denver sera contre Guerriers de l’état d’or dans le Centre de poursuite. Suivez le calendrier de la NBA dans son intégralité.