Denver Nuggets remporte 94-101 victoire contre LA Clippers

04/02/2021 à 07:21 CEST

Pépites de Denver a réussi à gagner contre LA Clippers loin de chez soi 94-101 lors d’une nouvelle journée NBA. Au tour précédent, les joueurs de LA Clippers ont perdu à domicile contre Orlando Magic 96-103, ajoutant un total de trois défaites consécutives au cours des cinq derniers matchs. De leur côté, les Denver Nuggets battus à domicile Philadelphie 76ers 104-95, donc après ce résultat, ils ont complété une séquence de cinq victoires consécutives. Avec ce résultat, Pépites de Denver a 30 matchs gagnés sur 48 joués, ce qui lui permet de rester en barrage, tandis que LA ClippersAprès le match, il continue également en barrages avec 32 victoires en 50 matchs disputés. Vérifiez le classement de la NBA après le duel.

Au cours du premier trimestre, les visiteurs ont été les principaux leaders de l’arène, ont eu une différence maximale de 13 points (12-25) et ont conclu avec un résultat de 20-31. Après cela, au cours du deuxième trimestre, les joueurs de l’équipe visiteuse se sont distancés sur le tableau de bord et sont venus gagner par 16 points (35-51) au cours du trimestre, qui s’est terminé sur un résultat partiel de 29-31. Après cela, les équipes ont atteint la pause avec un 49-62 au compteur.

Au troisième trimestre, les habitants ont réduit les distances à la lumière et le trimestre s’est terminé avec un résultat partiel de 21-19 et un total de 70-81. Enfin, au cours du dernier quart-temps, les joueurs locaux ont également réduit les différences, en fait, ils ont obtenu un score partiel de 11-0, bien que ce soit insuffisant pour gagner le match et le quatrième s’est terminé sur un résultat partiel de 24-20. Enfin, l’affrontement s’est terminé par un résultat 94-101 pour les visiteurs.

Au cours de la réunion, ils ont mis en évidence Jamal Murray et Michael Porter pour leurs contributions à l’équipe, après avoir obtenu 23 points, deux passes et huit rebonds et 20 points, une passe et quatre rebonds respectivement. De son côté, l’équipe locale s’est démarquée Kawhi Leonard et Paul George pour ses actions pendant le match, avec 24 points, quatre passes et 12 rebonds et 17 points, cinq passes et huit rebonds respectivement.

Dans le prochain match NBA LA Clippers va affronter Les Lakers de Los Angeles dans le Staples Center. De son côté, le prochain jeu de Pépites de Denver sera contre Orlando Magic dans le Ball Arena. Consultez le calendrier complet de la NBA.