Denver passe sur les Mavs d’un Doncic méconnaissable

Troisième victoire de la saison régulière 2021/22 pour l’équipe du MVP NBA en titre. pépites de Denver a été imposé à Les francs-tireurs de Dallas dans le cinquième match de la saison régulière pour les deux, qui restent aussi momentanément avec le même record : 3-2. La franchise du Colorado l’a emporté sur la franchise du Texas avec un score époustouflant de 75-106.

Les Mavs ont été très discrets depuis le début du match, un fait dont les Nuggets ont toujours profité. A la mi-temps, Denver avait 10 points d’avance au tableau d’affichage (44-54). Le troisième quart-temps a été celui où les hommes de Michael Malone ont appuyé sur l’accélérateur, pour le condamner à un partiel de 12-33.

Les pépites gagnent pic.twitter.com/2voiLAKlbm – Denver Nuggets (@nuggets) 30 octobre 2021

Les joueurs les plus en vue des Denver Nuggets du jeu ont été va barton, qui a été le meilleur avec 17 points, cinq rebonds et six passes décisives, Nikola Jokic (à la limite du triple-double avec 11 points, 16 rebonds et huit passes décisives), et Jeff Green en tant que leader de la deuxième unité (14 points) .

Pour les Mavs, un Luka Doncic méconnaissable n’a pas réussi à mener son équipe à sa quatrième victoire en cinq matchs. Le Slovène est resté à 16 points, six rebonds et quatre passes décisives, avec des pourcentages de tirs très faibles (27,8% en TC, 5-18, et 25% en T3, 1-4).

Sans but

Bien qu’ils n’aient pas connu un mauvais début de saison 2021/22, la direction que les Dallas Mavericks semblent avoir prise concernant son avenir n’est en aucun cas la plus prometteuse. La franchise ne parvient pas à créer une équipe compétitive pour accompagner Doncic.