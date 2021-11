Denver profite de l’absence de Lillard pour diffuser les talents

Les Nuggets n’ont pas été distraits par l’affreux combat entre Jokic et Morris d’il y a quelques matchs. Entre les deux, sanction pour le Serbe et beaucoup de conversations sur les réseaux sociaux qui ne dépassent pas le véritable esprit de cette équipe. Ils sont une menace depuis des années dans l’Ouest, maintenant ils ont le MVP, ils ajustent l’équipe avec des signatures mesurées et ils n’ont plus qu’à attendre que Jamal Murray, l’autre tête d’affiche, se rétablisse, et il n’y aura plus de malheur. Ils ont commencé beaucoup mieux que la saison dernière, où ils étaient loin derrière après un premier mois, et ils sont dans cette zone idéale. Cinquième victoire consécutive. Troisième en Occident. Tout va.

Portland, qui est arrivé sans Damian Lillard en raison d’une tendinopathie au bas-ventre, a subi la puissance de ce qui est l’un des idem de la NBA. Et maintenant c’est dans les piscines. Les Blazers ont perdu pied très tôt et ont été en remorque pour les trois derniers quarts, hissant le drapeau blanc pour la paix dans le dernier. 124-95 était le résultat final.

Dans les Nuggets la rotation est peu retouchée car il semble que Malone ait trouvé un équilibre avec celui qu’il a maintenant. Et c’est une mauvaise nouvelle pour Facu Campazzo. Dans ce jeu, il a pu jouer sans pression, s’amuser, car il y avait de la place. Will Barton a quitté l’échauffement avec un mal de dos et n’a pas joué, et il est prévu que le prochain match non plus, mais jusque-là. Dozier est polyvalent et Hyland s’est frayé un chemin contre les anciens de Murcie et de Madrid pour rester, donc Facu doit à nouveau gagner la place et le temps commence à s’escompter. Je pense aussi au retour de Murray. C’est là qu’il faut attraper Campazzo. Ou, sinon, changez.

Le match s’est ouvert avec une course de 10-2, Billups l’a arrêté et est resté ouvert après le temps mort. Défense de Blandi Blub contre les visiteurs. Tous les locaux ont pris confiance, y compris Facu. Au deuxième quart-temps la distance approchait déjà la vingtaine et l’Argentin, qui en a joué 22 au total, a marqué dix points en neuf minutes (il finirait avec 13 sur son compte), dont deux triplés, le sujet que Mike Malone lui fait passer pour jouer. Le public s’amusait déjà, faisant la vague. Entre Little, McCollum et quelqu’un d’autre impliqué, ils ont essayé d’empêcher le train de partir si tôt et Portland est passé de vingt à dix avant la pause, mais un coup de trois, sur le klaxon et comme s’il s’agissait d’une escorte, de Jokic à Nurkic Son ex-partenaire a de nouveau jeté de la terre sur les corps de l’Oregon. Ils ont pris du rythme au troisième quart, forçant les erreurs de marque dans la défense à domicile et la vitesse d’impression à réduire, mais Jokic est toujours là pour rassurer (même si le Heat ne pense pas la même chose). Le MVP de la NBA la saison dernière a caressé le triple-double avec ses 28 + 9 + 9 et c’est dans ce troisième quart-temps, dans lequel cela semblait être le cas, qu’il a refusé à Portland de faire plus de dégâts. Petit combat tendu dans les dernières minutes et une opportunité pour Bol Bol, qui a joué le rôle final.