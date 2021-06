Denver, très touché : Chris Paul et Booker portent le score à 3-0 pour Phoenix

Soleils phénix caresse déjà les finales de la Conférence Ouest des Playoffs NBA 2021. La franchise Arizona ne donne aucune option à certains pépites de Denver que, après avoir perdu à nouveau dans le troisième match du match nul par 116-102, ils sont au bord de l’élimination (3-0).

Seul un retour miraculeux permettrait au MVP de la saison par équipe, Nikola Jokic, de se qualifier pour la finale de la conférence. Cependant, la performance des Suns ne laisse pratiquement aucun espoir à Denver.

Chris Paul Oui Devin Booker ont été chargés, une fois de plus, de mener la charge pendant le match. Le premier a fini par être l’homme le plus remarquable du duel après une performance de 27 points, six rebonds, huit passes décisives, trois interceptions, 9-16 aux tirs sur le terrain (56,2% TC) et seulement deux défaites.

Booker, pour sa part, a atteint 28 buts, jouant près de 41 des 48 minutes qu’a duré le match. Une fois de plus, l’ensemble du cinq de départ de Phoenix a terminé à deux chiffres : DeAndre Ayton (10), Jae Crowder (14) et Mikal Bridges (11).

Il faut plus que le MVP

Un Jokic extraordinaire, avec un triple-double de 32 points, 20 rebonds et 10 passes décisives, n’a pas suffi aux Nuggets qui constatent désormais à outrance l’absence de leur meneur de jeu, Jamal Murray. Seul un bon Monte Morris de la deuxième unité (21 points et cinq passes décisives) a aidé ‘The Joker’ à essayer de combler l’écart dans l’égalité.