Denys Berinchyk faisait partie de la même équipe olympique que Vasyl Lomachenko et Oleksandr Usyk, est tout aussi coloré avec des promenades folles sur le ring habillés en Mario, Hulk et Peaky Blinders, alors qu’il a récemment traversé à mains nues et a battu l’ami de Conor McGregor Artem Lobov

Denys Berinchyk est l’un des combattants les plus colorés de la boxe aujourd’hui, malgré le fait qu’il ne soit pas très connu dans le monde occidental.

Le joueur de 33 ans a remporté une médaille d’argent olympique pour l’Ukraine aux Jeux de Londres 2012, où il faisait partie de l’équipe à succès qui a également remporté des médailles d’or pour Vasyl Lomachenko et Oleksandr Usyk.

Il n’y a jamais un moment ennuyeux où Berinchyk se dirige vers le ring

Alors que Loma et Usyk – qui est maintenant le champion du monde des poids lourds – ont emmené leurs talents aux États-Unis, Berinchyk s’est battu à domicile et n’a combattu qu’une seule fois en dehors de l’Ukraine dans ses 15 combats.

Pendant ce temps, il s’est bâti une réputation locale pour avoir certaines des plus grandes promenades sur le ring de la boxe.

Au cours de ses six années de carrière à ce jour, Berinchyk est entré dans divers costumes, dont Super Mario, The Hulk et un ours en peluche géant.

Ses modes de transport ont également varié, d’une moto à celle d’un prisonnier transporté par des gardiens, en passant par des câbles de suspension qui l’ont « volé » dans l’arène alors qu’il était habillé en surhomme.

Son entrée sur Superman était particulièrement impressionnante

Lorsqu’il était dans la tenue de Mario, Berinchyk a sauté par-dessus des champignons et s’est battu avec des créatures à carapace en route vers le ring.

Lorsqu’il est habillé en Hulk, il a brisé trois panneaux de verre avant de se précipiter vers le cercle carré.

Il a maintenant une fiche de 15-0 (9 KO) en tant que boxeur professionnel et s’approche de la course au titre mondial, mais a récemment opté pour un changement bizarre dans sa carrière.

En été, Berinchyk est passé à la boxe à mains nues.

Le mini Hulk ukrainien a un puissant coup de poing

Il a affronté l’ami de Conor McGregor, Artem Lobov, le 24 juillet lors de l’événement principal d’une promotion du Mahatch FC à Kiev, en Ukraine.

Pour ce combat, Berinchyk a maintenu sa tradition de marche sur le ring et a produit une entrée spéciale inspirée des Peaky Blinders.

L’anneau circulaire était étrangement bordé de sacs de sable, ajoutant à l’atmosphère.

Il a forcé deux comptes debout dans le concours et s’est battu pour gagner par arrêt à la fin du quatrième tour.