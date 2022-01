Denzel Curry annonce un nouvel album, « Melt My Eyez See Your Future »

Cari Denzel a annoncé son nouvel album, Melt My Eyez See Your Future, en plus de sortir une bande-annonce.

Le générique de clôture du clip révèle une liste de collaborateurs dont JID, Rico Nasty, T-Pain, slowthai et 6MANQUE, avec la production de Kenny Beats, Thundercat, Boi-1da, JPEGMAFIA, Robert Glasper, et beaucoup plus. Curry n’a pas encore révélé la date de sortie du projet.

Le dernier album solo de Curry était Zuu en 2019. Il a suivi cette sortie avec une paire de projets Kenny Beats : 2020’s Unlocked, et un album de remix ultérieur, Unlocked 1.5.

Le dernier morceau de Curry était « Malchance [Feat. PlayThatBoiZay], « sa contribution à la bande-son passionnante Nuits noires : Death Metal. Le morceau était le quatrième single du projet avant la sortie de l’album, qui est sorti le 18 juin 2021.

Le morceau, comme une grande partie du travail passionnant de Curry, est sombre et intense, soulignant le flux imprévisible du MC et son penchant pour les rimes époustouflantes. L’ancien membre du Raider Klan a atteint l’échelon supérieur des stylistes de rap grâce à son éthique de travail inégalée et à son POV créatif envers les bars et les rythmes.

Aux côtés de PlayThatBoiZay, Curry a contribué à un moment passionnant sur la bande originale, à la suite des précédents singles remarquables de participants tels que Chelsea Wolfe et des héros du métal. Mastodonte.

En plus de figurer sur la bande originale, Denzel prête ses talents de voix au personnage de Darkside Batman pour la vitrine animée de la bande dessinée « Sonic Metalverse ». Bates a déclaré en plaisantant que Curry en savait probablement plus sur le scénario de « Dark Nights » qu’il ne le savait lorsqu’il est arrivé au studio.

Pour accompagner la série de bandes dessinées Dark Nights: Death Metal de DC, le producteur exécutif / compositeur Tyler Bates (Guardians of the Galaxy, John Wick) a organisé la bande originale de Dark Nights: Death Metal. Directement inspirée du scénario de la série de bandes dessinées, la bande-son diversifiée illumine les coins les plus sombres de la psyché de chaque personnage de DC.

Dark Nights: Death Metal s’est manifesté hors de la page et dans une série animée de courte durée. Le projet comprend une partition originale de Tyler Bates, avec une distribution de voix comprenant, entre autres, Andy Biersack, Chelsea Wolfe, David Hasselhoff et Denzel Curry.

