Denzel Dumfries, Manuel Locatelli et les affichages de l’Euro 2020 de Patrik Schick les ont vus liés à Arsenal et à d’autres clubs de Premier League

Les phases de groupes de l’Euro 2020 sont terminées et nous allons dire au revoir à huit équipes.

Il y a eu de brillantes performances et des surprises en cours de route.

Dumfries a aidé les Pays-Bas à se qualifier avec un record de 100%

L’Italie, les Pays-Bas et la Belgique ont tous réussi leur qualification, tandis que l’Angleterre et le Pays de Galles joueront également à nouveau au prochain tour.

Ce que nous recherchons toujours, ce sont les stars qui s’annoncent vraiment au monde lors d’un tournoi majeur.

Wayne Rooney a marqué quatre buts à l’Euro 2004 à l’âge de 18 ans, avant de se blesser en quart de finale.

Cependant, certains joueurs ont eu du mal à être à la hauteur du battage médiatique. Souvenez-vous de Renato Sanches à l’Euro 2016… sa carrière n’a pas encore atteint les sommets attendus.

Locatelli a été une force motrice dans le milieu de terrain italien

Un bon tournoi peut faire ou défaire une carrière. C’est une chance de voir des joueurs que nous n’avons pas l’occasion de voir semaine après semaine.

Inévitablement, certaines de ces stars sont liées au transfert de leur pays et il y en a que nous aimerions voir en Premier League.

Ici, talkSPORT.com examine les favoris que nous aimerions voir en Angleterre.

Denzel Dumfries

L’ailier néerlandais a connu un excellent début d’Euro 2020 et a marqué deux buts en phase de groupes – et aurait pu en avoir plus.

Son dernier vainqueur contre l’Ukraine a lancé la campagne de son pays et ils ont terminé en tête avec neuf points.

La star du PSV avait l’air incroyablement dangereuse à chaque fois qu’il avançait avec son rythme explosif terrorisant ses homologues.

Le joueur de 25 ans a regardé à la maison dans la formation 3-4-1-2 de Ronald De Boer et le Néerlandais pourrait être l’un des outsiders du tournoi.

Sans surprise, ses performances ont conduit à des spéculations sur son avenir avec des clubs comme le Bayern Munich qui serait intéressé.

Dumfries a déjà marqué deux buts à l’Euro 2020

Ses attributs feraient de lui un joueur idéal de Premier League et sa clause de libération de 13 millions de livres sterling est certainement alléchante, Everton étant l’un des clubs liés et lui disant que l’Angleterre pourrait convenir à son jeu.

Interrogé sur son avenir, Dumfries a déclaré: «Je joue simplement mon jeu comme je le fais toujours. Je ne suis pas du tout concerné. Je me concentre pleinement sur le tournoi. Il y a encore beaucoup de place pour l’amélioration.

« Je veux grandir en sachant choisir la bonne position dans la phase de possession, dans les passages, pour pouvoir faire le bon choix en amont et améliorer mes performances.

Manuel Locatelli

L’Italie avait l’air formidable en phase de groupes de l’Euro 2020 et n’a plus perdu depuis 30 matchs.

Quelle que soit la force de leur opposition, c’est tout un parcours au niveau international et Roberto Mancini a fait confiance à certaines de ses jeunes stars et cela porte ses fruits.

Le milieu de terrain a déjà marqué deux buts dans le tournoi, tous deux contre la Suisse lors d’une victoire 3-0, et s’est vraiment annoncé en Europe.

Le joueur de 23 ans a joué pour Sassuolo en Serie A la saison dernière, marquant trois buts et ajoutant quatre passes décisives.

Locatelli a été lié à Arsenal mais finira probablement à la Juventus

Arsenal, ainsi que d’autres grands clubs de Premier League, seraient de grands admirateurs et auraient gardé un œil sur l’homme évalué à 34 millions de livres sterling.

Le seul problème est que la Juventus est également après lui et serait en train de conclure un accord qui pourrait voir un autre joueur se diriger dans la direction opposée.

Patrik Schick

Le milieu de terrain de la République tchèque réalise un brillant tournoi jusqu’à présent et est co-leader du Soulier d’Or avec trois buts en trois matchs.

Il a aidé son équipe à atteindre les huitièmes de finale et il est toujours le seul joueur tchèque à marquer jusqu’à présent.

Le joueur de 25 ans est avec un cri décent de but vainqueur du tournoi avec son brillant effort juste à l’intérieur de la moitié écossaise lors du premier match de groupe.

Le milieu de terrain du Bayer Leverkusen a rejoint le club l’été dernier dans le cadre d’un contrat de 22 millions de livres sterling avec la Roma et a marqué 13 buts lors de sa première campagne.

Il a continué cette forme jusqu’à l’Euro 2020 et a vraiment attiré l’attention des fans anglais ayant joué dans le groupe D.

Schick a marqué l’un des buts du tournoi jusqu’à présent

Dans une interview avant de rejoindre Leverkusen, il a déclaré : « Quand j’ai quitté la République tchèque, mon rêve était de jouer en Italie et je l’ai réalisé.

“Maintenant, je me sens très attiré par l’Angleterre, pour être honnête.

«Leipzig était absolument le bon choix pour ma carrière. J’avais également parlé au Borussia Dortmund, au Bayer Leverkusen et à Schalke ici en Allemagne.

“En Angleterre, il y avait Everton et Crystal Palace, plus Valence en Espagne.”

S’il voulait passer en Premier League, il rejoindrait ses compatriotes Tomas Soucek et Vladimir Coufal.

Kieffer Moore

Il ne sera peut-être pas à Cardiff plus longtemps, a déclaré l’ancien attaquant gallois Dean Saunders à talkSPORT.

“Je sais que Mick McCarthy ne me remerciera pas d’avoir dit cela”, a-t-il déclaré à propos du joueur de 28 ans, qui jouait au football hors championnat lorsque le Pays de Galles a atteint les demi-finales de l’Euro 2016.

Il pouvait suivre le chemin de Jamie Vardy de l’obscurité au grand moment et Saunders l’a soutenu pour atteindre la Premier League.

Moore pourrait passer de la non-ligue à la Premier League

“Sa présence dans la surface, quand vous avez un gros attaquant, ce que les gens oublient parfois, ce n’est pas seulement qu’ils marquent, et même s’ils ne marquent pas, ils empêchent les défenseurs de diriger le ballon hors de la surface”, a-t-il déclaré. expliqué son style.

« Donc, vous pouvez amener d’autres joueurs dans la zone et le ballon tombe pour eux.

“Peter Crouch avait l’habitude de faire ça, il avait l’habitude de venir et c’était parfois le chaos. Il créerait le chaos dans la boîte.

Calendrier de l’Euro 2020

Voici qui joue qui dans les 16 derniers…

Pays de Galles vs Danemark (17h, samedi 26 juin, Amsterdam)

Italie vs Autriche (20h, samedi 26 juin, Londres)

Pays-Bas vs République tchèque (17h, dimanche 27 juin, Budapest)

Belgique vs Portugal (20h, dimanche 27 juin, Séville)

Croatie vs Espagne (17h, lundi 28 juin, Copenhague)

France vs Suisse (20h, lundi 28 juin, Bucarest)

Angleterre vs Allemagne (17h, mardi 29 juin, Londres)

Suède vs Ukraine (20h, mardi 29 juin, Glasgow)