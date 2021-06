Denzel Dumfries remporte un spectaculaire vainqueur en fin de match alors que les Pays-Bas survivent au brillant retour de l’Ukraine et étourdissent de l’as de West Ham Andriy Yarmolenko pour lancer l’Euro 2020 vers un début de victoire

Denzel Dumfries a dirigé un superbe vainqueur pour les Pays-Bas alors qu’ils ont survécu à un retour d’Ukraine en deuxième mi-temps pour lancer leur campagne pour l’Euro 2020 avec une victoire 3-2 à Amsterdam.

Les Néerlandais semblaient se préparer à une soirée confortable avec des buts de Georginio Wijnaldum et Wout Weghorst.

Dumfries a atteint le sommet pour envoyer les fans néerlandais dans l’oubli

Le but est venu après que Yarmolenko ait marqué un étourdissement pour insuffler une nouvelle vie au concours

Cependant, dans ce qui était une période remarquable de la seconde mi-temps, ils se sont effondrés, concédant deux fois en quatre minutes à Andriy Yarmolenko et Roman Yaremchuk.

Ils ont été sauvés par le défenseur du PSV Dumfries qui a marqué de la tête son premier but international au deuxième poteau à cinq minutes de la fin, après avoir perdu une belle occasion avec le match sans but.

L’équipe de Frank De Boer a inscrit sept tirs dans les 15 premières minutes seulement avec deux de leurs joueurs les plus expérimentés, Mephis Depay et Wijnaldum, qui dirigeaient le spectacle.

Mais une combinaison de finitions inefficaces et de gardien de but Georgiy Buschan a signifié qu’ils ont été frustrés pendant 52 minutes avant que le gardien de but auparavant impeccable ne pousse le centre de Dumfries directement à l’ancien milieu de terrain de Liverpool et il a calmement passé le ballon dans le filet pour son 23e but en 76 apparitions.

Wijnaldum a dirigé le spectacle pour les Pays-Bas alors qu’ils dépassaient l’Ukraine

Par coïncidence, la nouvelle recrue du Paris St Germain a été le dernier joueur à marquer pour les Pays-Bas lors d’un tournoi majeur, il y a 2 528 jours lors de la Coupe du monde 2014.

Weghorst, qui avait été relativement inefficace, a marqué son premier but en compétition internationale sept minutes plus tard, mais les célébrations à la Johan Cruyff Arena d’Amsterdam ont tourné court lorsque l’ailier de West Ham Yarmolenko a réussi un brillant effort avant que la puissante tête de Yaremchuk n’égalise la rencontre du groupe C.

À ce stade, il était possible que les hôtes implosent complètement, mais Dumfries, 25 ans, a choisi le moment idéal pour ouvrir son compte Oranje et en faire un retour mémorable après une absence de sept ans.

Telle était leur domination. L’équipe de De Boer aurait dû s’élancer vers la victoire.

De Boer a été critiqué en Hollande et il aurait reçu des critiques si son équipe perdait des points

L’ancien attaquant lyonnais de Manchester United, Depay, a donné le ton avec une contre-attaque d’un seul homme de 15 mètres dans sa moitié de terrain avec à peine deux minutes au compteur, forçant le premier d’une série d’arrêts de Buschan.

Avec les deux arrières latéraux dans la formation 3-5-2, il n’était pas surprenant de voir les Dumfries du côté droit apparaître régulièrement dans le dernier tiers, mais il n’y avait aucune excuse pour qu’il ait raté une tête libre du centre de Depay cinq minutes avant le intervalle.

C’était simplement un prélude à ce qui s’est transformé en une finition passionnante dans laquelle le gardien de but ukrainien avait joué son rôle, réalisant l’arrêt du match alors que, à contre-pied, il tendait la main gauche pour empêcher la volée déviée de Wijnaldum en première mi-temps. .