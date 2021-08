Denzel Dumfries, un générateur pour Simone Inzaghi

23/08/2021 à 09h00 CEST

L’ailier de l’Inter Denzel Dumfries est devenu l’un des meilleurs générateurs de l’Eredivisie dans le football italien. Après une belle participation avec les Pays-Bas à l’Eurocup, Simone Inzaghi a à sa disposition le défenseur qui a tiré le plus de tirs au but (45) en Eredivisie depuis ses débuts avec le PSV et aussi celui qui a réalisé le plus de dribbles avec un total de 3,6 toutes les 90 minutes..

Les Hollandais, qui a atterri avec l’intention de faire oublier Achraf Hakimi dans le couloir droitier de l’équipe italienneC’est un joueur avec beaucoup de présence en attaque, de grands déplacements et une bonne maniabilité du ballon. La direction sportive neroazzurra n’a déboursé que 12,5 millions d’euros pour l’incorporer depuis l’Eredivisie, où il a été consolidé dans le PSV.

45 – Depuis ses débuts en Eredivisie en 2016, Denzel #Dumfries est le défenseur avec le plus de tirs cadrés (45) et de dribbles effectués toutes les 90 min (3,6 en moyenne). Épine. pic.twitter.com/PXxSnsycGE – OptaPaolo 🏆 (@OptaPaolo) 12 août 2021

Le défenseur a disputé 41 matchs au total la saison dernière, marquant quatre buts et délivrant un total de neuf passes décisives.. Depuis ses débuts en tant que joueur PSV, Dumfries a joué 124 matchs et records 16 buts et 20 passes décisives.

Dzeko, Dumfries et Inzaghi, les noms de l’été

L’actuel champion du Scudetto, qui a détrôné la Juventus après neuf ans d’hégémonie, a vécu un été avec des changements importants dans son équipe. Trois chiffres importants sont apparus : Antonio Conte, Achraf Hakimi et Romelu Lukaku. Le club, avec de nombreux besoins financiers, a inscrit 194 millions d’euros et a déboursé 31 millions d’euros.

Les noms les plus en vue dans la vitrine du marché à Giuseppe Meazza sont ceux de Hakan Calhanoglu (à coût nul), Edin Dzeko (à coût nul), Matteo Darmian (2,5M€), Zinho Vanheusden (16M€) et Denzel Dumfries (12,5M€).