Denzel Washington et Michael B. Jordan vont vous faire pleurer avec cette bande-annonce de A Journal For Jordan

Le dernier effort de réalisateur de Denzel Washington, le drame Fences de 2016, a montré sa capacité à porter à l’écran une pièce de théâtre lauréate du prix Pulitzer, tout en se concentrant sur les puissantes performances de ses acteurs principaux (dans ce cas, lui-même et Viola Davis) . Cela signifie quelque chose que Washington a choisi A Journal for Jordan comme scénario qu’il voulait réaliser, et c’est électrique de penser à quel point Michael B. Jordan pourrait être capable d’être sous la direction de Washington, l’un des plus grands acteurs de notre génération. . Imaginez le travail que Denzel retire de MBJ ? Nous devons voir cela, instantanément.