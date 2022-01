Denzel Washington se penche sur l’incident de « Grey’s Anatomy » avec Ellen Pompeo

Lors d’un épisode de son podcast en septembre, la star de Grey’s Anatomy, Ellen Pompeo, a raconté une histoire où elle s’est heurtée à Denzel Washington alors qu’il était sur le plateau en train de réaliser un épisode du drame médical. Pompeo a eu des critiques à l’époque sur la façon dont elle s’était déroulée dans l’histoire, et dans une nouvelle interview avec Variety, Washington a pesé sur la situation.

Lorsqu’on lui a demandé s’ils avaient participé à un match hurlant sur le plateau, Washington a répondu « non, non » tout en affirmant qu’il n’avait aucun membre de l’incident en question. Cependant, le média a rapporté que la star de La tragédie de Macbeth avait fait un « léger sourire » et a ajouté: « Mais tout va bien ».

Washington dirigeait l’épisode de la saison 12 « The Sound of Silence », quand ils ont commencé à se heurter à la direction supplémentaire de Pompeo d’un autre acteur – qui ne convenait pas au double lauréat d’un Oscar. « Je me suis dit : ‘Regarde-moi quand tu t’excuses. Regarde-moi.’ Et ce n’était pas dans le dialogue. Et Denzel s’est moqué de mon a–« , a-t-elle déclaré à son ancien co-vedette Patrick Dempsey sur son podcast Tell Me With Ellen Pompeo. « Il m’a dit : ‘Je suis le réalisateur. Ne lui dis pas quoi faire.’ J’étais comme, ‘Écoute, mère—–, c’est mon émission, c’est mon set. À qui est-ce que tu le dis ?' »

Elle a ajouté: « Donc, nous ne nous en sommes pas sortis sans nous battre, mais ce sont des acteurs pour vous. Passionnés et fougueux et c’est là que vous obtenez la magie. » L’actrice a ajouté qu’elle et Denzel se sont finalement réconciliés. Dempsey a sympathisé avec son ancienne co-star dans l’épisode de son podcast.

« Vous vivez dans cette émotion toute la journée, donc les choses peuvent vous déclencher très rapidement, donc c’est vraiment difficile de garder cette ébullition, cette émotion donc c’est accessible – surtout à la télévision parce que vous devez la lancer – que vous êtes cru toute la journée, et il est important de créer la bonne atmosphère sur le plateau où vous êtes en sécurité pour pouvoir le faire », a-t-il déclaré en réponse.

Dempsey a poursuivi en partageant qu’il avait sa propre histoire Denzel. La star d’Enchanted dit qu’il est tombé sur Washington lors d’un voyage pour des services d’artisanat pour un petit-déjeuner burrito sur le mauvais plateau. « Il me dit : ‘Hé, mec, tu es sur le mauvais plateau, ce n’est pas ton plateau. Sors d’ici' », a-t-il partagé. « Et puis il m’a regardé et il m’a fait un clin d’œil et il me faisait juste des conneries dans le bon sens mais m’a fait peur à mort parce qu’il m’a donné le look de Denzel Washington. »