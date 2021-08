Deon Cole et Tisha Campbell s’affrontent sur “Celebrity Family Feud” [WATCH] 10z viral

in

*Nous avons un clip exclusif du “Célébrité Querelle de famille” qui présente le comédien Deon Cole alors qu’il assume Tisha Campbell’s équipe!

Les équipes s’affrontent pour gagner de l’argent pour leurs associations caritatives respectives.

l’équipe Deon Cole ; jouer pour Stand Up To Cancer

• Deon Cole

• Brooklynn Marie – amie

• Kelley Kali – amie

• Océan Glapion – ami

• Kimberly Turner – amie

CONTRE

Équipe You Go Girl ; jouer pour le Wiley Center for Speech & Language Development

• Tisha Campbell

• Stanley Campbell – frère

• Terra Shockley – cousine

• Jennifer Freeman – amie de la famille

• Dani Wright – ami de la famille

Obtenez un teaser de ce qui va arriver via le clip ci-dessous. Branchez-vous sur l’épisode complet diffusé ce dimanche (15 août).