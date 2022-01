Deon Lendore, triple sprinteur olympique, décédé à 29 ans

Deon Lendore, triple sprinteur olympique qui a remporté une médaille de bronze en 2012, est décédé lundi au Texas, selon plusieurs informations. Il avait 29 ans. Lendore a été tué dans un accident de voiture près de College Station, au Texas. Il rentrait chez lui après l’entraînement sur piste, servant d’entraîneur bénévole à Texas A&M, selon l’entraîneur-chef Pat Henry, par KBTX-TV.

Le ministère de la Sécurité publique du Texas a déclaré à TMZ Sports que Lendore conduisait une Volkswagen Jetta 2015 lorsqu’elle a franchi la ligne médiane et « a glissé un véhicule » en sens inverse sur FM 485 dans le comté de Milam. Lendore a continué et a de nouveau dérivé au-dessus de la ligne médiane, ce qui l’a amené à percuter de plein fouet un autre véhicule. Lendore a été déclaré mort sur les lieux, et la conductrice de l’autre voiture, une femme de 65 ans, a été transportée dans un hôpital local avec des « blessures invalidantes ».

C’est avec le cœur lourd que nous pleurons la perte de Deon Lendore. Une inspiration et une motivation pour ceux qui l’entourent, l’impact qu’il a eu non seulement sur l’athlétisme d’Aggie, mais à travers le monde, nous manquera beaucoup. Ici. https://t.co/eyIli0BGVY pic.twitter.com/dMn09LsfFh – Texas A&M Track & Field/Cross Country (@aggietfxc) 11 janvier 2022

« C’est très difficile à exprimer, je ne peux même pas exprimer cette perte », a déclaré Henry, selon le site officiel de Texas A&M. « Au fil des ans, notre relation a changé non seulement pour un de mes athlètes à entraîner, mais il était aimé de ma femme, de mes enfants et de mes petits-enfants. Il faisait partie de ma famille. Ça fait mal, ça fait vraiment mal. Mes pensées vont à sa famille et les efforts pour traverser cette période très difficile. »

Lendore, originaire de Trinité-et-Tobago, a participé aux Jeux olympiques de 2012, 2016 et 2020, remportant la médaille de bronze au relais 4×400 mètres en 2012. Il a également remporté cinq médailles mondiales dont l’or en tant que membre du relais 4x400m à l’IAAF. World Relays en 2019. Lendore a participé à Texas A&M de 2012 à 2015. Sa meilleure saison a été 2014 lorsqu’il a battu 14 courses à 400 mètres tout en remportant le titre de la NCAA aux championnats intérieurs et extérieurs.

« Deon Lendore laisse un énorme héritage non seulement à Texas A&M, mais sur la scène mondiale », a déclaré le directeur des sports, Ross Bjork. « C’est une tragédie impensable et une perte énorme pour la communauté de l’athlétisme et pour Aggies partout. Il était un merveilleux représentant de Texas A&M Athletics à la fois en tant qu’étudiant-athlète et entraîneur bénévole, et nous offrons nos sincères condoléances à la famille de Deon, à ses coéquipiers et ses amis. »