Deonna Purrazzo veut recruter Chelsea Green et Mickie James pour IMPACT, parle du personnage de Virtuosa et affronte des légendes

Deonna Purrazzo a prouvé qu’elle était l’une des artistes d’élite du monde au cours de la dernière année et tout ce dont elle avait besoin était une chance.

Après avoir passé deux ans avec la WWE dans NXT, le joueur de 26 ans est sorti en 2020 et a emmené The Virtuosa à IMPACT.

Deonna Purrazzo a fait tourner beaucoup de têtes au cours de la dernière année

Depuis lors, Purrazzo a rassemblé un travail exceptionnel dans l’une des meilleures divisions au monde – la division IMPACT Knockouts.

Elle a régné en tant que championne pour une grande partie et elle a toujours vraiment l’impression de commencer. Avant l’énorme rébellion à la carte d’IMPACT – que les fans en dehors des États-Unis peuvent commander sur FITE – talkSPORT a eu la chance de discuter avec The Virtuosa.

À propos du retrait de Jazz…

«Je ne savais pas que nous allions vers quelque chose comme ça lorsque Jazz est entré pour la première fois dans IMPACT. J’étais tellement éxcité. Les gens pensaient que The Virtuosa était condescendante à la télévision – et elle l’était – mais Deonna la personne regardait Jazz quand j’étais petite.

«Quand j’ai grandi, elle était une telle force dans la lutte féminine et vous avez toujours entendu dire que son nom était en avance sur son temps. C’était vraiment amusant de pouvoir interagir un peu avec elle, de la combattre un peu.

Deonna Purrazzo était la femme à la retraite du légendaire Jazz

«Je pense qu’en particulier pour les femmes qui ont grandi en voulant être des lutteuses de mon âge, qui voulaient faire partie de ce changement de lutte féminine que nous avons vu au cours des sept ou huit dernières années, c’est un rêve devenu réalité de travailler avec et interagir avec ces personnes.

«Pour les appeler votre ami, votre collègue, pour les vaincre! [laughs]. IMPACT a bouclé la boucle de tant de façons différentes que se battre Jazz à Hardcore Justice n’était qu’une de ces façons. “

À propos de l’arrivée du personnage de The Virtuosa sur IMAPCT…

«Quand j’ai commencé avec IMPACT, il y a un peu moins d’un an maintenant, la présentation de The Virtuosa était à 100% des choses que j’avais lancées dans NXT.

«La façon dont nous l’avons présentée en quelque sorte avec deux ou trois longueurs d’avance sur son adversaire, elle est intelligente, intellectuelle et étudiante dans le domaine de la lutte professionnelle, étant une artisan technique, c’était vraiment comme ça que je voulais que The Virtuosa soit présentée.

«Je voulais qu’elle soit plus grande que nature et qu’elle lie tous les éléments de l’histoire, de ma culture et de mon appartenance ethnique que je pense vraiment que The Virtuosa encapsule, ce qui est très large!

Deonna Purrazzo est le maître du Fujiwara Armbar

«Je pense que beaucoup de personnages de lutte tombent dans le« il doit être simple et tout le monde doit comprendre »mais je pense que The Virtuosa est très nuancé. Cela fait partie de ma condescendance d’être comme «je ne comprends pas vraiment» mais peut-être que vous n’êtes pas censé comprendre parce que vous n’êtes pas une Virtuosa!

«Je pense donc que le personnage était peut-être un peu trop large pour que d’autres personnes le comprennent, mais comme je voulais qu’il soit présenté lorsque je suis arrivé en mai dernier, nous avons frappé dans le mille. Nous avons pu développer le personnage qui est passionnant et je le développe chaque semaine sous les yeux de tout le monde à la télé.

Le retour de Taylor Wilde à IMPACT…

«J’ai parlé à Taylor, il y a probablement presque un an de ma carrière jusqu’à ce point, de ce que je commençais à faire dans IMPACT et elle commençait tout juste à revenir sur la scène de la lutte, alors la retrouver dans IMPACT est tellement passionnant.

«À ce stade, je dois vaincre ODB, je viens de prendre ma retraite Jazz, alors est-ce une autre légende d’IMPACT avec laquelle je travaille, mais aussi la défaite?! Je ne sais pas. Cette possibilité est passionnante.

«Mais au-delà de Taylor Wilde, d’autres surprises sont à venir. Il y a juste une tonne de sorties qui se sont produites, donc il y a quelqu’un comme Chelsea Green qui est mon meilleur ami et l’un de mes adversaires préférés sur le ring.

Deonna Purrazzo et Chelsea Green sont les meilleurs amis de la vraie vie qui pensaient travailler ensemble dans NXT

«Donc, si elle venait à IMPACT quand elle le peut, ce serait formidable. Mickie James est un autre ancien champion des Knockouts, ce serait phénoménal.

«Notre division a été un élément essentiel d’IMPACT et de TNA dans son ensemble. Donc, le fait qu’il y ait des opportunités de croissance et de croissance et de croissance est tellement excitant pour moi.

Sur le recrutement de Chelsea Green et Mickie James…

«Je veux dire, surtout Chelsea, mais c’est un peu difficile. Parce que quand je suis sorti l’année dernière, j’en étais content. J’étais un peu comme ‘woohoo! Liberté! J’arrive à être moi-même. Ce n’est pas beaucoup de cas cette fois-ci.

«Surtout à Chelsea, c’était plus un choc. Donc, j’ai juste été comme laisser la poussière se déposer et ensuite nous en parlerons de tout. De toute évidence, IMPACT est l’endroit où je veux qu’elle soit et je veux qu’elle prospère et réussisse.

«Je pense qu’être si proche et avoir la relation que nous entretenons, qu’elle me voit prospérer l’année dernière aussi, est une sorte de soulagement. Et voir son fiancé Matt Cardona s’épanouir l’année dernière est également soulageant.

«Parce que c’est comme si je pensais que j’allais être à cet endroit, je pensais que ça allait être ma maison pour toujours, mais je serai bien quoi qu’il arrive. J’y suis allé, j’ai fait ça. Je suis sûr qu’IMPACT adorerait la récupérer. Elle est aussi une ancienne championne des Knockouts… »

Sur les commentaires de Gail Kim sur la possibilité de faire face à Purrazzo…

«Quand j’ai vu ces gros titres apparaître et que j’ai été tagué, je me suis dit ‘ooo! J’ai besoin de lire ceci tout de suite ». Évidemment, cela m’excite parce que Gail est l’une de celles que j’ai regardées en grandissant.

«Gail est comme la première femme à faire ce que j’ai fait, mais il y a des années. Comme, ce n’est pas l’endroit pour moi et elle est partie. Et regardez la carrière qu’elle a eue en dehors de la WWE, au sein d’IMPACT. Travailler avec elle aux enregistrements est incroyable parce qu’elle me pousse juste hors de ma zone de confort et elle veut tellement pour chacun de nous que c’est juste inspirant.

«Et je veux faire le travail que je fais pour la rendre fière. Donc, s’il y avait jamais cette possibilité de monter sur le ring, je veux dire, j’espère qu’elle voudra le faire.

Gail Kim est une figure importante de la lutte féminine

«Mais je sais qu’elle est ‘je suis à la retraite! Je suis à la retraite!’ Mais, je ne sais pas… Je ne veux dire non à rien et je suis partant pour tout et pour tout.

«Je veux que le championnat à élimination directe soit le titre le plus convoité qui puisse exister. Le fait qu’il y ait toutes ces femmes formidables qui soient disponibles ou qui le seront dans les mois à venir pour éventuellement prétendre à mon championnat est plus que ce que j’aurais jamais pu demander.

Match On the Bound for Glory avec Kylie Rae changeant des heures avant…

«Ce fut autant une surprise pour moi que pour le reste du monde que ça n’allait pas être moi et Kylie. Et je ne savais que quelques heures avant le spectacle que le match avait été changé et que Su Yung reviendrait.

«C’était un tourbillon d’une journée. J’ai peut-être traversé toutes les émotions que j’aurais pu vivre! Je me souviens avoir été debout sur le ring et avoir dit “Je ne sais pas ce que je fais!” J’étais tellement jeté dans une boucle.

«Je participe à n’importe quel match, mais surtout à un gros match à la carte, avec une vision. Ce à quoi je veux ressembler, ce que je veux créer ce soir-là et l’impression que je veux laisser à moi-même, mon adversaire, au Bound for Glory. Et j’étais tellement, tellement, tellement excité de mettre sur ce que je pensais être une clinique de chef-d’œuvre, cinq étoiles avec Kylie Rae.

Les fans étaient très excités pour la confrontation entre Deonna Purrazzo et Kylie Rae, mais cela ne s’est jamais produit

«Et puis, évidemment, cela ne s’est pas produit. Et c’était juste OK, nous devons prendre une minute et réévaluer. Encore plus maintenant, je regarde Bound for Glory et je suis tellement fier de ce que nous avons pu créer parce que ce n’était pas ce que je pensais que j’allais faire.

«Mais, ensuite, je pense que c’était encore mieux parce que nous avons dû faire entrer un personnage secondaire, que quatre semaines durant lesquelles j’ai perdu le titre et la construction pour que je le récupère à Turning Point.

«Tout cela a été tellement rapide et réel que je suis tout aussi fier de ce match et de ce qui s’est passé après que je ne l’aurais été avec le match que j’avais en tête.

