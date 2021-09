Deontay Wilder ajoute un autre nouvel entraîneur à son équipe qui révèle publiquement le plan de match pour la trilogie Tyson Fury

Deontay Wilder a ajouté Don House à son équipe en tant que troisième entraîneur pour le combat de la trilogie Tyson Fury le 9 octobre.

Le «Bronze Bomber» a apporté des changements majeurs dans son camp après la défaite du match revanche l’année dernière en limogeant le co-entraîneur Mark Breland et en recrutant Malik Scott.

Ryan Hafey/PBC

Wilder a nommé Malik Scott comme nouvel entraîneur-chef, avec Jay Deas et Don House également dans l’équipe

Scott est maintenant l’entraîneur en chef de Wilder, bien que le co-gérant et ancien entraîneur en chef Jay Deas fasse toujours partie de la configuration.

Et il a été confirmé que Don House, entraîneur de boxe de longue date et cutman de l’UFC, a également joué un rôle dans l’équipe.

Scott a déclaré mercredi: «C’est un réel plaisir d’apprendre et d’expérimenter que le légendaire Don House entre en guerre avec nous le 9 octobre pour regagner le titre des poids lourds.

« Ses connaissances et son expérience ajoutent de la valeur à la tâche à accomplir. »

Malik Scott – Instagram

House est au camp avec Wilder depuis plusieurs semaines

House est entré en contact avec l’équipe de Wilder pour la première fois lorsqu’il a entraîné Bermane Stiverne, qui a combattu Wilder à deux reprises.

House a expliqué à 78SPORTSTV : « Jay [Deas] son manager, il est venu dans l’arrière-salle pendant que nous nous enveloppions les mains – vous envoyez toujours quelqu’un de l’équipe opposée pour regarder.

“Jay est venu, m’a regardé envelopper les mains de Bermane et a dit:” Wow, vous savez comment faire un enveloppement décent.

“J’ai dit:” Oui, c’est ce que je fais, j’ai travaillé avec l’UFC pendant plus de 20 ans, je suis dans le jeu depuis 1972 – c’est à ce moment-là que j’ai commencé à envelopper les mains. “

«Je sais que Wilder dans son dernier combat, il a eu un peu de sang et il voulait quelqu’un qui pourrait protéger ses mains. Finalement, ils m’ont donné l’appel…

Ryan Hafey/PBC

House faisait partie de l’équipe de Stiverne contre Wilder

«Je suis juste venu pour être le cutman, je ne voulais gêner personne.

« Mais ensuite, Jay s’est dit : « Si vous voyez quelque chose, hé, pourquoi ne pas en parler ? »

« L’équipe est une grande équipe. Il a une très bonne équipe. Nous sommes tous là pour lui.

« Il n’y a personne qui se marche sur les pieds. Malik et moi, nous nous entendons très bien.

« Si je dis quelque chose, je tire tout le monde sur le côté. je le respecte [Wilder] mec, c’est un bon gars, il a faim, il veut apprendre. Ce sera un combat différent.

.

Wilder prévoit de cibler le corps de Fury cette fois-ci, selon House

House a ensuite révélé un aperçu intéressant du plan de match de Wilder pour la trilogie Fury.

“Ces coups de corps, je préfère être touché à la tête que d’être touché au corps”, a-t-il déclaré.

« Deontay s’est toujours concentré sur le fait de frapper ses gars à la tête.

«Nous n’allons pas faire ça dans ce combat. On va se battre à chaque minute de chaque round, on va le boxer et on va démolir le corps.

«C’est une cible plus grande, et vous voyez à quel point le corps de Fury est grand – c’est une cible plus grande à atteindre.

“Nous allons mettre cet argent à la banque, puis le briser et l’assommer.”

.

House s’est mis à la boxe avec l’aîné Mayweather

Réfléchissant à ses propres antécédents en boxe et en MMA, House a expliqué: «En tant qu’enfant, nous avons décidé de déménager à Grand Rapids, dans le Michigan, et c’est à ce moment-là que j’ai commencé à m’entraîner avec les Mayweather.

« Roger, Floyd Sr, il n’y avait pas de Floyd Jr à cette époque.

« C’est un peu comme ça que ça a commencé. Roger Mayweather est devenu pro, j’ai rejoint l’armée – mon aspiration était d’aller aux Jeux olympiques.

“Malheureusement, après une blessure militaire, j’ai subi huit opérations au genou et cela a un peu éraflé cette carrière…

«Avec Dana White et moi-même, nous nous entraînions beaucoup à Las Vegas.

« J’allais au gymnase à 6h/7h, nous entraînions les gars qui possèdent les casinos.

«Et à midi, j’entraînais Derrick Harmon à la préparation de Roy Jones Jr.

«Nous utilisions une petite salle de sport privée appartenant à Dana White. Je voulais un endroit calme.

« Avant que je le sache, Dana White – je pense qu’en 1999/2000, ils négociaient pour acheter l’UFC.

“Il m’a amené à entraîner Tito Ortiz, Frank Shamrock, la liste s’allonge encore et encore.”

Téléchargez talkSPORT Edge MAINTENANT !

C’est l’application de football gratuite qui vous permet de garder une longueur d’avance sur vos amis avec un contenu court, précis et partageable.