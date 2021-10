Deontay Wilder brise le silence et félicite Tyson Fury en utilisant les médias sociaux pour publier sa première déclaration depuis la défaite KO, répond ‘Gypsy King’

Deontay Wilder a publié sa première déclaration après sa défaite contre Tyson Fury samedi soir.

Le « Gypsy King » et le « Bronze Bomber » ont produit une bataille légendaire pour les âges car ils ont tous deux perdu deux fois avant que Fury ne remporte par KO au 11e tour à Las Vegas.

Frank Micelotta/FOX

Fury KOd Wilder conservera son titre des poids lourds

Wilder a écrit sur les réseaux sociaux : « Wow, quelle sacrée nuit !

« Je tiens avant tout à remercier Dieu de m’avoir permis de donner au monde une autre partie de moi qui est animée par la passion et la détermination.

« Je tiens à remercier mon équipe et mes fans d’être restés à mes côtés tout au long de ce long processus.

« Je mentirais si je disais que je n’étais pas déçu du résultat, mais après avoir réfléchi à mon voyage, je vois maintenant que ce que Dieu voulait que je vive est bien plus grand que ce à quoi je m’attendais.

Sean Michael Ham/TGB

Wilder a combattu vaillamment dans la défaite

« Nous n’avons pas remporté la victoire, mais un homme sage a dit un jour que les victoires faisaient partie des leçons. J’ai appris que parfois il faut perdre pour gagner.

« Bien que je voulais la victoire, j’aimais voir les fans gagner encore plus.

« J’espère avoir prouvé que je suis un vrai guerrier et un vrai roi dans ce sport.

« J’espère que NOUS avons prouvé que peu importe à quel point vous êtes durement touché par les épreuves et les tribulations, vous pouvez toujours vous relever pour vivre et vous battre à nouveau pour ce en quoi vous croyez.

« Last but not least, je tiens à féliciter Tyson Fury pour sa victoire et je vous remercie pour les grands souvenirs historiques qui dureront pour toujours. »

Fury a répondu rapidement

Après avoir vu la déclaration, Fury a répondu avec ses propres mots.

Il a posté un emoji de poignée de main, indiquant son respect pour son adversaire.

Fury a sous-titré cette histoire: « La plus grande trilogie de tous les temps. »

. – .

Wilder n’a pas initialement rendu hommage à son adversaire, mais l’a fait maintenant dans la déclaration élégante

Avant le combat, il y avait beaucoup d’amertume entre eux car Wilder pensait que Fury avait triché lors de leur dernière rencontre.

Malgré cela, le « Gypsy King » l’a approché pour lui montrer du respect immédiatement après le KO, mais a été repoussé.

Fury a déclaré à BT Sport: « J’ai dit: » Bien joué, mon pote « , et il a dit » Je ne veux pas montrer d’esprit sportif ou de respect « . J’ai dit ‘Pas de problème.’

« Très surpris. Mauvais perdant. Idiot. »

Maintenant, Wilder a changé de ton avec la déclaration chic.