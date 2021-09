Deontay Wilder confirme qu’il portera à nouveau un costume spécial d’entrée sur le ring dans le combat de la trilogie Tyson Fury malgré le fait qu’il blâme la tenue personnalisée pour sa défaite en revanche

Deontay Wilder a une troisième et probablement dernière chance en battant Tyson Fury le 9 octobre, mais il semble qu’il n’ait peut-être pas tiré les leçons de leur dernière rencontre.

Fury a dominé Wilder en février 2020 pour obtenir un arrêt de septième ronde dans leur match revanche, mais Wilder avait de nombreuses raisons pour lesquelles cela s’est produit après le combat.

Wilder finirait par blâmer le costume pour sa perte

Le Bronze Bomber a accusé son ancien entraîneur, Mark Breland, d’avoir arrêté le combat trop tôt et d’avoir ajouté des relaxants musculaires à son eau, il a affirmé que Fury avait du métal dans ses gants et, ce qui a fait le plus les gros titres, Wilder a suggéré que sa tenue d’entrée le pesait. vers le bas et sapé la puissance de ses jambes.

Malgré cela, Wilder prévoit une tenue spéciale pour refaire sa promenade.

“Tous mes combats ont – eh bien, depuis que je suis devenu champion, vous savez, personne n’est sorti avec une meilleure robe, un meilleur uniforme que moi”, a déclaré Wilder à Boxing Scene.

« Et nous allons continuer avec ça. Il faudra juste voir ce que je mets. Ça va être quelque chose de spécial.

«Ce sera quelque chose que je dédie à mon peuple, à ma tribu. Vous pouvez donc vous attendre à le voir.

MIkey Williams/Meilleur rang

Le costume de marche sur le ring de Wilder pesait environ 40 livres

L’insistance de Wilder à porter un costume élaboré est surprenante compte tenu de ses commentaires après la défaite contre Fury.

L’Américain avait réagi à sa première défaite en carrière en déclarant : « Il ne m’a pas du tout blessé, mais le simple fait est que mon uniforme était beaucoup trop lourd pour moi.

«Je n’avais pas de jambes depuis le début du combat. Au troisième tour, mes jambes ont été complètement touchées.

« Mais je suis un guerrier et les gens savent que je suis un guerrier. On pourrait facilement dire que je n’avais pas de jambes ou quoi que ce soit.

L’ancien champion des poids lourds WBC a déjà travaillé avec des gilets de 45 livres, mais Wilder a de nouveau ouvert la question cette semaine et a suggéré que cela avait davantage à voir avec la durée pendant laquelle il l’avait et les erreurs de calcul de son équipe.

«Quand je l’ai essayé pour la première fois, j’ai vu qu’il avait un certain poids, mais pendant ce temps, vous êtes tellement excité et vous voulez que les gens le voient.

« Mais nous avons immédiatement commencé à penser : « D’accord, nous allons devoir mettre cet uniforme un certain temps avant de sortir », même si nous avons dû le retarder un peu, avant de le mettre.

Ryan Hafey/PBC

Wilder s’est associé à Scott après avoir supprimé Breland après la défaite contre Tyson Fury

« Mais notre timing n’était pas parfait. Nous avions encore l’uniforme environ 10 à 15 minutes avant de sortir. Et je me promenais avec. Je n’avais juste pas le casque.

«Et quand j’ai mis le casque et commencé à sortir, c’était une longue marche sur le ring. En raison des circonstances dans lesquelles je me trouvais, cela m’a immédiatement drainé les jambes. Et puis tu parles de monter les escaliers [to the ring] avec ça.

« C’était presque comme une séance d’entraînement. Je ne pensais pas que cela m’affecterait autant. Mais cela m’a affecté plus que ce à quoi je m’attendais. Ensuite, lorsqu’il est venu, s’est appuyé sur moi, m’a poussé vers le bas et m’a mis des prises de tête, cela a également joué un rôle dans mes jambes.

Wilder et Fury verrouillent les cornes le 9 octobre et affronteront presque certainement le vainqueur du combat Anthony Joshua et Oleksandr Usyk qui se déroulera ce week-end.