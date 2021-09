Deontay Wilder dit que Tyson Fury n’a pas bien réussi dans le camp d’entraînement avec de jeunes poids lourds qui le « reconstituent »

in

Deontay Wilder a mis en doute la bataille COVID de Tyson Fury et dit que le Gypsy King a lutté pendant son camp d’entraînement.

Le couple devait à l’origine s’affronter pour la troisième fois le 24 juillet, mais après une épidémie de COVID dans le camp de Fury, le combat a été reporté au 9 octobre.

.

Fury s’est retiré de son 24 juillet mais avec Wilder en raison de COVID

Selon le Bronze Bomber, on lui a dit que Fury avait du mal pendant le sparring et que les plus jeunes poids lourds l’avaient “rassemblé”.

“Je suis prêt. J’espère qu’ils sont prêts », a déclaré Wilder au podcast PBC. « J’espère qu’ils ont leurs priorités en ligne. Leur plan de match, comment ils vont aborder le combat.

« Ils essaient de le fuir, je cours vers lui. Je ne crois pas qu’il avait le COVID… Je sais qu’il n’allait pas bien au camp. Les jeunes le reconstituaient. J’avais un jeune de mon camp qui le reconstituait.

Le nouvel entraîneur de Wilder, Malik Scott, avait précédemment déclaré au même podcast: “Quand vous entendez ce genre de rumeurs avec ce type de combat de haut calibre, ce ne sont pas des rumeurs, ce sont des faits.”

Aleksandar Mraovic – Instagram

Deontay Wilder dit qu’il a entendu des rumeurs au sujet de Tyson Fury qui lutte en sparring

Fury a utilisé Michael Hunter, Christian Thun, Jared Anderson et Efe Ajagba parmi ses partenaires d’entraînement pour se préparer à son troisième rendez-vous avec Wilder.

Wilder a déclaré à propos de ses propres préparatifs : « Le sparring a été incroyable. Je ne peux pas dire de noms, mais je sais juste qu’il y a eu beaucoup de monde sur la toile.

Tout pourrait être une guerre verbale, mais Wilder a choisi de ne rien dire lorsqu’ils se sont retrouvés face à face lors de la conférence de presse initiale pour le troisième combat.

Mikey Williams/Meilleur rang

Tyson Fury a démantelé Deontay Wilder la dernière fois qu’ils se sont rencontrés en février 2020

Fury est silencieux sur les réseaux sociaux depuis le 18 août alors qu’il se prépare pour la défense du titre des poids lourds WBC, à l’exception de quelques retweets.

Il a cependant fait une interview avec Gary Neville, où il a parlé de faire face à Joshua et Eddie Hearn manquant de le signer.

Les fans espèrent que ce combat sera ressuscité en 2022

Le monde de la boxe espère que Joshua réussira sa défense du titre des poids lourds WBO, IBF, IBO et WBA (super) contre l’invaincu et ancien champion incontesté des cruiserweight Oleksandr Usyk pour garder un combat potentiel avec Fury en vie.

Ce combat se termine le 25 septembre. Ensuite, c’est à Fury de tenir sa part du marché contre Wilder deux semaines plus tard.

Ensuite, les chances de l’affrontement incontesté des poids lourds en 2022 sont revitalisées.

