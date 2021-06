Deontay Wilder dit que Tyson Fury ne peut pas l’assommer

in

Deontay Wilder a refusé de prendre la parole lors de la conférence de presse pour annoncer son combat de trilogie avec Tyson Fury, mais cela ne veut pas dire qu’il n’a pas grand-chose à dire.

Le Bronze Bomber dit que tout le monde est sous le choc le 24 juillet lorsqu’il défie de récupérer son titre des poids lourds WBC et maintient que Fury ne l’a pas assommé lors de leur deuxième affrontement.

Wilder a choisi de garder le silence lors de la conférence de presse avec Fury mardi

“Non seulement Fury va être choqué, mais le monde entier l’est”, a déclaré Wilder à Sky Sports.

« J’attends le 24 juillet avec impatience pour montrer ma grandeur.

“Bien sûr, Fury [was more hurt]. Je lui ai fait une commotion cérébrale. N’avez-vous pas vu ses yeux retourner à l’arrière de sa tête ?

«Même dans les circonstances dans lesquelles j’étais, il ne peut même pas m’assommer.

“J’étais bel et bien vivant, toujours debout, il a donc de quoi s’inquiéter. Pas moi.

Ni Wilder ni Fury ne se sont battus depuis février 2020

« Comme je l’ai dit, la vérité vous rendra libre. Il s’agit de représailles. »

Les “circonstances” auxquelles Wilder a fait allusion étaient ses accusations non prouvées selon lesquelles Fury avait triché et que son costume d’entrée l’alourdissait et l’affaiblissait.

En toute honnêteté, Wilder n’a pas été froid, mais il a certainement été battu. Fury a gagné via TKO après que l’entraîneur de Wilder, Mark Breland, ait jeté l’éponge.

Le combat n’allait que dans un sens et la grande majorité du monde de la boxe pensait que Breland avait évité à son combattant de subir de graves dommages.

Fury a battu Wilder deux fois lors de leur dernière rencontre

En conséquence, Wilder a limogé Breland et maintenant Malik Scott est son cornerman.

“La serviette n’aurait jamais dû être jetée avec un combattant comme moi”, a déclaré Wilder.

« Quand vous avez un combattant comme moi, vous me laissez combattre mon bouclier. Comme je l’ai toujours demandé.

Deontay Wilder, avec son entraîneur Malik Scott

«Quand vous avez un combattant qui, vous devez être parfait pendant 12 rounds et il ne doit être parfait que pendant deux secondes. Vous laissez aller jusqu’à ce que la grosse dame chante et pendant ce temps, la grosse dame ne chantait pas.

Cela dépend de ce que vous constituez en tant que grosse dame qui chante, car Wilder a été dominé pendant ce combat. Si Wilder veut être autorisé à partir jusqu’à ce qu’il soit éliminé à froid, il y a une chance que l’arbitre ne laisse pas cela se produire aussi.