Deontay Wilder envisage de prendre sa retraite après la défaite de Tyson Fury KO lors du dernier combat

Deontay Wilder a admis qu’il envisageait de raccrocher ses gants après sa défaite par élimination directe contre Tyson Fury.

L’ancien champion des poids lourds WBC n’a pas réussi à regagner son titre à la T-Mobile Arena en octobre, malgré le fait que Fury soit sur la toile à deux reprises.

Sean Michael Ham/TGB

Wilder a révélé qu’il était à la croisée des chemins alors qu’il réfléchissait à sa retraite

Tout comme il l’a fait lors de leur premier combat en 2018, « The Gypsy King » a escaladé la toile à deux reprises et a refusé de s’allonger – arrêtant cette fois Wilder avec une fin catégorique au 11e round pour conclure la trilogie.

« The Bronze Bomber » a provisoirement laissé entendre qu’il ferait un retour à l’été 2022, avec son compatriote ancien champion du monde Andy Ruiz Jr présenté comme un adversaire possible.

Cependant, six semaines après avoir eu 36 ans, Wilder a maintenant admis être à la croisée des chemins avec sa carrière et sa vie de famille.

«Ce sont des sentiments mitigés parce qu’en fin de compte, j’ai atteint tous mes objectifs dans ce sport. J’ai dit à ma fille quand elle en avait une que je serais une championne et que je serais capable de la soutenir au-delà de sa croyance », a-t-il déclaré à Kevin Hart dans un épisode de Cold As Balls sur le réseau Laugh Out Loud.

Frank Micelotta/FOX

Fury KO’d Wilder conservera son titre des poids lourds

« Je l’ai fait. Il y a beaucoup de choses que j’ai accomplies que je pense devoir prouver à n’importe qui parce que j’ai déjà prouvé [myself].

« Dois-je avancer ? Dois-je essayer encore une fois ? Ou devrais-je simplement prendre ma retraite et me concentrer sur les autres choses que j’ai déjà, d’autres choses dans lesquelles je veux me lancer ? »

Avant de combattre Fury pour la première fois en 2018, Wilder était considéré par beaucoup aux États-Unis et au-delà comme peut-être le champion des poids lourds le plus dangereux de l’histoire compte tenu de son pouvoir féroce et du fait qu’il avait assommé tous les hommes qu’il avait jamais affrontés.

Pourtant, les batailles avec Fury ont montré son cœur et son désir de guerrier, mais ont quelque peu exposé son manque de bases techniques, le Britannique corrigeant les erreurs de son tirage au sort en 2018 pour mettre Wilder sur le pied arrière.