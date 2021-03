Deontay Wilder et Andy Ruiz Jr parmi les favoris pour combattre Dillian Whyte ensuite alors qu’Eddie Hearn promet un combat d’été

Dillian Whyte tournera la tête vers l’avenir après avoir remis sa carrière sur les rails contre Alexander Povetkin samedi soir.

Après avoir été brutalement assommé en août dernier, le Body Snatcher a pris sa revanche dans un match revanche avec le Russe avec une démonstration dévastatrice de son propre chef.

Whyte a gagné par KO au quatrième tour

Le poids lourd britannique a produit une incroyable rafale de coups de poing pour arrêter Povetkin au quatrième tour après avoir dirigé tout le combat à Gibraltar.

Whyte retrouve sa position de champion intérimaire du WBC, ce qui signifie techniquement qu’il devrait obtenir la prochaine chance à Tyson Fury – mais nous savons tous qui le Gypsy King combattra ensuite.

Un accord de deux combats avec Anthony Joshua a déjà été signé et accepté par Fury, bien que la date et le lieu ne soient pas encore décidés.

Whyte, qui a passé des années à faire la queue pour une chance au titre, pourrait bien affronter quiconque sortira de ces combats d’unification avec toutes les ceintures, mais il est peu probable qu’il attende jusque-là.

Whyte devrait probablement attendre l’année prochaine pour se battre contre Joshua ou Fury

Son promoteur Eddie Hearn a déjà confirmé son intention de faire revenir Whyte sur le ring cet été – et le patron de Matchroom a même suggéré un adversaire potentiel.

Hearn a déclaré: «J’aimerais le voir boxer rapidement à nouveau cet été, peut-être aller aux États-Unis et se battre là-bas.

«Nous savons qu’il y a un blocage. Pour moi, nous avons appelé au combat de Deontay Wilder pendant très, très longtemps.

«Maintenant, il a été assommé et il appelle au combat avec Dillian Whyte.

«Donc pour moi, c’est un combat au stade, c’est un combat colossal.

«Le but ultime a toujours été pour Dillian Whyte de se battre pour le titre mondial des poids lourds.»

Whyte était désespéré de combattre Wilder alors qu’il était le champion WBC

Wilder ne s’est pas battu depuis la perte de son titre WBC contre Fury en février dernier et les espoirs du Bronze Bomber d’un combat en trilogie avec le Gypsy King semblent morts dans l’eau.

Il n’y a certainement pas d’amour perdu entre Wilder et Whyte – et beaucoup les considéreraient comme les deux prochains meilleurs poids lourds de la division derrière Fury et Joshua.

S’exprimant sur talkSPORT avant la victoire de Whyte sur Povetkin, le célèbre entraîneur David Coldwell a admis que ce serait le combat que tout le monde souhaite.

Il a dit: «En tant que fan, c’est un combat que vous voudriez voir. La montée en puissance et le combat lui-même seraient incroyables.

Whyte a rappelé à tout le monde ce qu’il pouvait faire samedi

«C’est un autre de ces combats que si vous regardez cette division et que vous regardez les noms que tout le monde a combattus, puis regardez qui Dillian Whyte a combattu.

«Vous devez lui donner des accessoires car il a combattu certains grands noms de cette division. Il a eu de très bons combats dans cette division, et je veux juste qu’il ait une chance pour le titre mondial.

«En fin de compte, il était le n ° 1 obligatoire [for the title] depuis si longtemps et n’a jamais eu sa chance à la WBC – il voulait cette ceinture.

«Il est resté fidèle à cette ceinture – il n’a jamais eu son crack – et puis à un combat, il est assommé. J’aimerais qu’il se fasse vacciner.

«Wilder est un combat dangereux. Si ce n’est pas pour un titre mondial, alors c’est un combat vraiment dangereux. Cela pourrait être un combat ponctuel ou quelque chose du genre.

« En tant que fan, et en tant que neutre, bien sûr, j'aimerais voir ce combat, ce serait génial. »

Selon Betfair, cependant, Whyte pourrait opter pour un adversaire plus simple pour assurer son statut de challenger obligatoire, si un tir au titre devait enfin arriver.

Wilder n’est que le troisième favori à affronter Whyte, le combattant polonais Adam Kownacki étant l’adversaire le plus probable juste devant Luis Ortiz.

Andy Ruiz Jr, qui reviendra sur le ring pour la première fois depuis sa défaite face à AJ contre Chris Arreola le 1er mai, est également de la partie, tandis que les bookmakers donnent à Whyte une chance extérieure d’affronter Fury ou Joshua ensuite.

Cotes sur le prochain adversaire de Dillian Whyte (Betfair)

Adam Kownacki: 5/4 Luis Ortiz: 3/1 Deontay Wilder: 9/2 Andy Ruiz Jr: 6/1 Tyson Fury: 10/1 Anthony Joshua: 14/1