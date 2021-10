Deontay Wilder : “Je vais assommer Tyson Fury”

Moins d’une semaine pour Tyson fureur et Deontay Wilder Rencontre pour la troisième fois, le boxeur américain ne s’est pas mordu la langue quand il s’agit de parler de son rival.

« Tout ce que j’ai à faire, c’est la moitié de mes efforts pendant la préparation au combat. La vérité n’est pas ce que les gens pensent de Fury. C’est un putain de tricheur. D’un autre côté, je me sens bien. J’ai une super équipe, tout le monde est d’accord. Et quand on a une équipe qui est d’accord, c’est comme si les consignes étaient encore plus claires.”dit Wilder.

“Vous ne serez jamais parfait, mais cela ne signifie pas que vous ne pouvez pas le pratiquer et nous nous entraînons ici pour le perfectionner, donc quand j’entrerai sur le ring, il n’y aura pas de questions, je ne reviendrai pas aux vieilles habitudes et je le ferai ce sur quoi nous avons travaillé en préparation. Ma main va monter haut dans le ciel, et non pas parce que je vais lui taper sur les fesses pendant douze rounds, mais parce que je le mets KO. »dit “Le bombardier de bronze”.

Le combat du samedi 9 octobre est à voir en exclusivité sur Fight Sports Max, la chaîne Marca.