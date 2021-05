Deontay Wilder jure de DÉCAPITER et de « défigurer Tyson Fury afin que sa mère ne sache même pas qui il était » dans un combat de trilogie

Deontay Wilder a envoyé son avertissement le plus effrayant à Tyson Fury avant leur troisième combat le 24 juillet.

Wilder a subi sa toute première défaite en carrière aux mains de « The Gypsy King » en février 2020 lorsqu’il a perdu sa couronne des poids lourds WBC.

Mikey Williams/Meilleur rang

Deontay Wilder a juré de « défigurer Tyson Fury pour que sa mère ne sache même pas qui il était »

Le «Bronze Bomber» a attendu patiemment l’occasion de se venger après la défaite, un médiateur confirmant officiellement que l’Américain était contractuellement obligé d’obtenir un troisième combat.

Fury avait plutôt visé un combat avec Anthony Joshua pour couronner un champion du monde incontesté des poids lourds, la date et le lieu étant fixés au 14 août en Arabie saoudite.

Au lieu de donner à Wilder des frais de retrait et de s’arranger pour le combattre plus tard dans l’année, le combat a été convenu et signé pour avoir lieu à Las Vegas en juillet.

Fury a arrêté Wilder en février 2020 dans ce qui était son combat le plus récent, Wilder utilisant son costume de marche en anneau comme l’une des nombreuses excuses données par la suite.

Wilder a intensifié sa formation sous la direction du nouvel entraîneur Malik Scott

Mais le «Bronze Bomber», largement considéré comme l’un des puncheurs les plus dévastateurs de l’histoire récente, vise à ne pas se tromper cette fois-ci.

« Vous ne voulez pas manquer celui-ci. Mon état d’esprit est tellement différent en ce moment », a-t-il déclaré. 78 Télévision sportive. «Même en ce moment, je n’ai même pas l’impression d’être ici.

«Ma mentalité est – vous avez envisagé de blesser une personne si gravement, au point que vous vouliez la défigurer pour que sa mère ne sache même pas qui il était.

« Quand vous avez pensé à cela, comme si vous vouliez le décapiter de toutes les manières possibles, c’est comme ce truc prémédité.

Mikey Williams/Meilleur rang

Ni Wilder ni Fury ne se sont battus depuis février 2020

«Quand je le verrai, je vais adorer voir ce que je ressens et ce que je pense, comment mes sens changent quand il est dans mon environnement. J’ai contemplé, prémédité la coqueluche de cet homme.

« Maintenant que nous avons un rendez-vous, l’entraînement a été encore plus intense.

« Ces autres camps, même s’ils étaient intenses, nous n’avions aucun encadrement, pas d’ETA, nous savions juste que nous voulions rester en forme… C’est certain maintenant.

« Il n’y a nulle part où fuir, nulle part où se cacher, tu dois passer par moi. Le puncheur le plus dur de la division des poids lourds, probablement de l’histoire, et je vais continuer à le faire.