Deontay Wilder nomme ses trois meilleurs KO et inclut le tirage au sort de Tyson Fury parce que “ je l’ai définitivement assommé ”

Deontay Wilder a nommé ses trois meilleurs KO et a bizarrement inclus son match nul avec Tyson Fury.

Beaucoup ont estimé que l’ancien champion des poids lourds WBC avait eu la chance de s’échapper avec son record invaincu après le premier combat avec le Britannique, dans lequel il avait marqué deux renversements mais semblait avoir été largement éliminé.

Wilder a assommé Fury deux fois lors de leur premier combat, mais beaucoup pensaient toujours que Fury en faisait assez pour gagner

Le deuxième renversement, au tour 12, a toujours été controversé avec Wilder, qui avait précédemment déclaré qu’il pensait que l’arbitre Jack Reiss comptait lentement et a donc donné à Fury une chance de se relever.

Lorsqu’on lui a demandé de nommer ses meilleurs KO, Wilder a déclaré à Marcus Watson sur Instagram Live: «KO les plus froids? Il y en a tellement.

«Je vais vous donner ceux qui me viennent à l’esprit.

«Bermane Stiverne II – Je me suis transformé, j’ai eu une expérience extérieure avec lui. C’était tellement fou.

«Artur Szpilka, Szpilka en était un autre.

Wilder a aplati Stiverne en 2017

«Et le KO au 12ème round de Fury, parce que je lui ai définitivement assommé…

«J’ai gagné ce combat haut la main.

«Pas seulement avec moi l’assommant et l’arbitre lui donnant plus de temps parce qu’il sentait que ce serait la bonne chose à faire à cause du type de combat que c’était.

«C’était un combat très attendu, il y avait beaucoup de choses en jeu et parfois ces arbitres sortent de leur personnage en se disant:« Je vais faire ce qu’il y a de mieux pour le sport », au lieu de ce qui est dans les règles.

Fury a frappé Wilder deux fois et l’a arrêté au septième tour de leur match revanche en février 2020

«Je l’ai définitivement assommé. L’arbitre était Jack Reiss et si vous revenez en arrière et regardez l’un de ses combats, il arrête beaucoup de combats tôt.

«Parfois, ils n’arrivent même pas à se lever et il fait signe de la main.

«Quand j’ai assommé Fury, je l’ai littéralement vu de moi-même, c’est l’une des raisons pour lesquelles j’ai été si surpris.

«Non seulement avec le comte, mais j’ai vu les yeux de cet homme rouler dans sa tête, c’est comme ça que ça se passait.

«J’ai vu ses veines sortir de sa tête et je savais qu’il avait une commotion cérébrale. Il était parti, c’est une vague, point final.