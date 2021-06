Deontay Wilder révèle la raison pour laquelle il a choisi de ne répondre à aucune question lors de la conférence de presse de la trilogie Tyson Fury

in

Deontay Wilder a décidé de ne répondre à aucune question lors de la première conférence de presse avant son combat de trilogie avec Tyson Fury le 24 juillet.

L’ancien champion des poids lourds WBC a fait une brève déclaration d’ouverture, puis s’est assis avec ses écouteurs tout au long de l’événement, bloquant tout bruit et refusant de s’engager.

Ryan Hafey/PBC

Wilder a choisi de se taire

Wilder a expliqué à ESNEWS : « Je parle juste des affaires, je ne suis pas venu ici pour jouer.

«Je suis strictement des affaires quand il s’agit de ce combat. Je vais le laisser faire le cirque, le promouvoir et le faire.

« Et voyez, peut-il tenir cette fin du marché ? Parce que je ne pense pas qu’il puisse.

«Il me cherchait pour divertir et il était comme mon partenaire dans le crime, je suis Batman, il est Robin.

Sean Michael Ham/TGB

Fury a dirigé le spectacle pendant que son adversaire ne disait rien

« Mais maintenant, je vais le laisser faire son truc et voir à quel point il sera amusant. C’est le même vieux, le même vieux.

« Je ne pouvais rien entendre, je ne voulais rien. Ce n’est rien pour moi d’entendre.

“J’ai déjà ce que je vais faire coincé dans ma tête et j’ai hâte d’y être.”

Wilder a poursuivi plus tard: «De quoi ils allaient parler, nous l’avons déjà entendu.

« C’est la troisième fois, ce n’est rien de nouveau qu’ils vont pouvoir faire.

Sean Michael Ham/TGB

Wilder a recruté Malik Scott comme nouvel entraîneur en chef

«Mais je savais déjà que je n’allais rien dire cette fois-ci. Il n’y a rien à dire.

« Si vous m’avez suivi, vous savez déjà ce que je ressens.

« Si vous me suivez, vous avez vu des actions et ils disent que les actions sont plus éloquentes que les mots.

“Alors moins de paroles, plus d’action de ma part.”