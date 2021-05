Deontay Wilder rompt le silence sur le combat de la trilogie Tyson Fury avec un message d’avertissement pour “ The Gypsy King ” ⋆ .

Wilder vs Fury III à la recherche probable pour juillet (Photo: .)

Deontay Wilder a averti que la vengeance serait douce quand il affrontera Tyson Fury dans leur combat de trilogie cet été.

L’affaire judiciaire couronnée de succès de Wilder pour imposer une troisième réunion avec Fury a saboté cette semaine les plans pour la confrontation d’unification entièrement britannique entre Fury et Anthony Joshua.

“ Le bombardier de bronze ” devrait maintenant avoir l’occasion de récupérer sa ceinture WBC au stade Allegiant de Las Vegas le 24 juillet – avec le challenger obligatoire de la WBO Olesksandr Usyk en pourparlers pour combattre Joshua en août.

Le co-promoteur de Fury, Frank Warren, a suggéré plus tôt cette semaine qu’il pourrait coûter jusqu’à 20 millions d’euros pour que Wilder se retire et permette à Joshua vs Fury de se dérouler comme prévu le 14 août en Arabie saoudite.

Le nouvel entraîneur de Wilder, Malik Scott, a révélé plus tard que l’ancien champion “ voulait du sang, pas cet argent de réserve ”.

Wilder a maintenant fait écho à ces sentiments avec tous les signes suggérant que le troisième combat est en cours.

Citant “ Hail Mary ” de Tupac à côté d’une nouvelle vidéo d’entraînement, Wilder a écrit: “ La vengeance est la plus douce JOIE après avoir p *** y #BombZquad #TilThisDay #RevengeIsPriceless ”.

Wilder ne s’est pas battu depuis sa défaite au septième round contre Fury en février 2020, sa première défaite en tant que professionnel après le nul controversé lors de leur première rencontre en 2018.

Plus: Boxe



Le WBC, quant à lui, est prêt à autoriser officiellement le combat de la trilogie dès que la date du 24 juillet à Las Vegas sera confirmée par toutes les parties.

Le président de l’instance dirigeante a déclaré: “ Oui, nous sanctionnerons Fury v Wilder sur demande. Nous sommes à bord avec Tyson et Anthony Joshua pour le titre incontesté, mais un combat entre nos distingués champions actuels et anciens des poids lourds est également un événement exceptionnel.



PLUS: Anthony Joshua lance une attaque cinglante contre la “ fraude ” et le “ menteur ” Tyson Fury



PLUS: Tyson Fury envoie un message au “ joker ” Deontay Wilder alors que la confrontation d’Anthony Joshua est mise en doute





