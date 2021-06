Départ sur pluie prévu pour le week-end du Grand Prix de Styrie · .

Les conditions météorologiques pour la première des deux courses consécutives de Formule 1 sur le Red Bull Ring devraient être plutôt fraîches, avec une forte probabilité d’orages et de pluie en début de week-end.

Les deux courses portent les mêmes titres que l’an dernier, mais l’ordre a changé et le Grand Prix de Styrie de ce week-end est le premier des deux. On s’attend à des températures similaires à celles du week-end de course de l’année dernière.

Le début de l’action sur piste vendredi verra les températures chuter de façon spectaculaire par rapport à la veille, passant de 20 à 21 °C. Il y a un risque d’averses orageuses régulières dans l’après-midi et 80% de risque de pluie pendant la deuxième séance d’essais.

Spielberg se trouve au pied des Alpes, où les orages d’été sont fréquents mais surviennent généralement en fin d’après-midi. La première séance de qualification de la W Series de sa nouvelle saison pourrait également être perturbée – le risque de pluie est alors de près de 90 %.

Samedi semble que cela pourrait aller dans les deux sens pour le moment. Des températures similaires sont attendues, mais le risque de pluie est en territoire de « couvrez vos paris » – 40 % pour les essais finaux et les qualifications.

Il y aura cependant une amélioration des conditions le jour de la course. La menace de pluie est beaucoup plus faible, et ce sera aussi une journée plus chaude, avec des températures avoisinant les 25 ° C. Une quantité importante de couverture nuageuse devrait rester, néanmoins, les températures de la piste entre 40 et 40 pourraient être un peu plus élevées que celles rencontrées par les équipes plus tôt dans le week-end.

Le Grand Prix de France du week-end dernier a vu le peloton mélangé par des températures de piste étonnamment basses le jour de la course. Les équipes ont exactement les mêmes composés de pneus pour la première manche du double autrichien (un caoutchouc plus tendre est prévu pour la semaine prochaine) et pourraient devoir faire face à des conditions de course très différentes par rapport à ce sur quoi elles s’étaient entraînées.

