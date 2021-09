Département du Trésor des États-Unis avec un œil sur les Stablecoins

Selon les informations de Bloomberg, le département américain du Trésor, l’entité chargée de gérer les fonds et les réserves du pays, prépare un rapport. Principalement, sur les Stablecoins et leurs dangers pour le système financier.

Plus précisément, le rapport sur les Stablecoins sera présenté au groupe de travail du président pour les marchés financiers.

Fait curieux, selon des sources anonymes, s’assurer que les investisseurs peuvent transférer de l’argent de manière fiable dans et hors des jetons est l’une des principales préoccupations des responsables.

De même, ils craignent que certains Stablecoins puissent évoluer dangereusement rapidement. Effectivement, les sources ont refusé d’être nommées, car le travail n’est pas encore terminé.

Soit dit en passant, la Securities and Exchange Commission (SEC), la Commodity Futures Trading Commission (CFTC). Et la Réserve fédérale travaille également sur de prétendues réglementations concernant les Stablecoins.

Les responsables du Trésor ont identifié ce qu’ils pensent être les risques les plus urgents posés par Tether et d’autres pièces stables alors qu’ils préparent des recommandations pour une surveillance plus stricte des crypto-monnaies https://t.co/Omp5fJo3UP

– Bloomberg (@business) 16 septembre 2021