Dépasser la «limite principale» pour Yuki Tsunoda

Yuki Tsunoda est satisfait des progrès qu’il fait et sent que ses principales limites sont maintenant de courir dans l’air sale et de dépasser.

Le AlphaTauri Le pilote a connu des débuts mitigés en Formule 1, impressionnant par moments mais commettant de nombreuses erreurs et ayant du mal à rivaliser avec son coéquipier Pierre Gasly.

Aucune erreur de ce type n’a été signalée la dernière fois lors du Grand Prix de Grande-Bretagne, et son rythme absolu était également relativement fort.

Il est, dans l’ensemble, satisfait de la façon dont il a conduit à Silverstone, mais voit une marge d’amélioration lorsqu’il s’agit de courir derrière et de dépasser les voitures, ce qui était une force pour lui dans les catégories inférieures.

« L’air libre est vraiment bien, je pense. En air libre, j’avais toujours un équilibre assez neutre », a-t-il déclaré, cité par motorsport.com.

“Mais dès que j’ai eu de l’air sale, j’avais beaucoup d’équilibre instable et j’avais du mal à conduire correctement. Nous devons travailler dur là-bas pour avoir plus de dépassements ou quoi que ce soit, mais c’est la principale limitation pour le moment.

« Je me suis juste concentré sur la gestion de mes pneus… Je m’attendais à ce que ce soit difficile pour la voiture qui suivait, alors j’ai essayé de gérer les pneus autant que possible.

“Quand j’ai eu de l’air libre, j’ai juste essayé de pousser le plus possible et cela a bien fonctionné pour la stratégie, en particulier le premier relais.”

quelle course ! @yukitsunoda07 revient dans les points en terminant P10 !! 👊 donc pas de chance pour @PierreGASLY avec une crevaison tardive, l’obligeant à revenir au stand et à terminer P11 pic.twitter.com/3kQufDr9os – Scuderia AlphaTauri (@AlphaTauriF1) 18 juillet 2021

Comme l’a dit Tsunoda, il a décidé de gérer ses pneus à la place dans l’espoir d’avoir une opportunité vers la fin de la course, et cela a payé car une vrille de Kimi Raikkonen et une crevaison de Gasly l’ont promu à la position finale de pointage.

C’est un domaine dans lequel il pense avoir fait beaucoup de progrès, et il a l’intention de continuer à le faire à l’avenir.

“Je pense que pour la gestion des pneus, j’étais vraiment bon”, a-t-il ajouté.

« Je pense que la deuxième course en Autriche, j’ai trop économisé et j’étais tout simplement trop lent. J’ai essayé d’améliorer cela pour Silverstone et dans le premier relais, j’ai presque poussé à fond.

« Et surtout après le deuxième relais [when] Je suis passé aux pneus durs, mais avec un peu plus de gestion des pneus qui a bien fonctionné. Je garde donc cette expérience et l’utilise pour l’avenir.