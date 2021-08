Dépasser les médias traditionnels : pourquoi le leadership éclairé est la nouvelle stratégie des relations publiques

Il était une fois, la télévision (TV) et la presse écrite jouissaient d’une confiance presque universelle parmi les citoyens américains. Au cours des années 1960 et 1970, les gens ont souvent qualifié le présentateur de CBS Evening News, Walter Cronkite, de « l’homme le plus digne de confiance en Amérique ». Grâce à cette crédibilité intrinsèque, les journalistes avaient le pouvoir de mettre fin aux guerres, de renverser des administrations et de découvrir même les secrets les mieux gardés d’institutions vénérées. Oh, comme les choses ont changé.

Aujourd’hui, nous lançons librement le terme « fausses nouvelles » car il souligne un fossé culturel croissant entre les informations factuelles et celles qui sont fabriquées. La preuve de cette méfiance apparaît dans les études de marché. Par exemple, l’Institut . pour l’étude du journalisme a constaté que les États-Unis se classaient au dernier rang sur 46 pays en termes de confiance dans les informations numériques avec seulement 29 %.

Comment les « fausses nouvelles » affectent les relations publiques

Alors que la confiance dans les sources d’information traditionnelles n’a jamais été aussi faible, le point de vue du public sur les affaires est très différent. Selon le baromètre de confiance Edelman, les entreprises bénéficient d’un niveau de confiance de 61 % dans le monde, contre 57 % pour les organisations non gouvernementales, 53 % pour le gouvernement et 51 % pour les médias (aïe !). Le même rapport a révélé que plus de la moitié des personnes pensent que les entreprises doivent combler le vide d’information lorsque les médias d’information sont absents. Ce nouveau terrain de jeu crée des opportunités fantastiques pour les professionnels des relations publiques (RP).

Autrefois, les RP tentaient de s’approprier la portée et la crédibilité des médias traditionnels en persuadant les médias de partager leurs messages de marque. Mais aujourd’hui, dans un environnement où la confiance des médias est plus faible que jamais, adopter cette même approche pourrait sacrifier une partie de la crédibilité dont votre entreprise dispose déjà. Ironiquement, le même environnement qui a conduit à une si forte baisse de la confiance des médias permet aux RP d’utiliser leurs compétences de différentes manières pour obtenir de meilleurs résultats. C’est là qu’intervient le leadership éclairé.

Qu’est-ce que le leadership d’opinion ?

Le leadership éclairé est souvent confondu avec l’image de marque personnelle, ce qui fait que certains chefs d’entreprise hésitent à poursuivre cette stratégie. Cependant, le leadership éclairé est différent de ce à quoi vous pourriez vous attendre. Lorsqu’elle est bien faite, il s’agit d’une stratégie de sensibilisation qui partage les messages de la marque de manière utile ou informative. Un bon leadership éclairé est silencieux et introspectif plutôt que téméraire ou vantard, ce qui lui donne tant de poids et de crédibilité.

Une façon de voir cela est de l’appeler : leadership éclairé axé sur les connaissances. Les spécialistes du marketing peuvent acquérir de l’expérience ou des connaissances en interrogeant les parties prenantes, en faisant des recherches et en recueillant des données ; puis commercialiser ces connaissances grâce à un leadership éclairé.

Le partage d’un leadership éclairé positionne votre entreprise en tant qu’expert dans son domaine, rehausse le profil de l’entreprise et de son leadership et peut influencer positivement la position d’optimisation des moteurs de recherche (SEO) de votre entreprise. Tous ces avantages conduisent inévitablement à plus de prospects, à une augmentation des ventes et à une augmentation des revenus.

Cinq façons de faire du leadership d’opinion

Une fois que vous avez décidé de vous lancer dans le leadership éclairé, vous pouvez suivre de nombreuses voies différentes. La forme que prendra votre leadership éclairé sera souvent déterminée par les objectifs, les ressources et les opportunités auxquels votre entreprise est confrontée.

1. Articles de blog axés sur les données

Le premier moyen de stimuler le référencement avec les relations publiques consiste à publier des articles de blog riches en données sur le site Web de votre entreprise. Tout le monde (en particulier la presse) aime les données, donc ce type de leadership éclairé offre beaucoup de valeur externe. Les sujets de publication peuvent couvrir l’une des trois catégories que j’ai mentionnées ci-dessus et doivent inclure des références. Dans le cadre du processus, créez des visuels pour accompagner la publication (comme une infographie) représentant les données sur lesquelles vous écrivez, ainsi que des textes de présentation partageables que vous utilisez pour promouvoir la publication sur les réseaux sociaux.

Une fois la publication publiée sous le nom de votre leader, rédigez un court e-mail avec le lien ne dépassant pas cinq phrases demandant ces trois choses :

Prenez n’importe quelle partie de cet article de blog mot pour mot pour citer notre client dans toute histoire pertinente à ce sujet. Obtenez une nouvelle vision de ce sujet en interrogeant notre exécutif (l’« auteur » de l’article de blog) pour plus d’informations.Lien vers cet article de blog comme référence dans toute histoire sur laquelle vous travaillez sur ce sujet.

Il est possible que vous n’ayez pas de données à partager. Si tel est le cas, voici deux autres façons de faire du pitch de blog sur le leadership éclairé :

Tendances et prévisions : Créez du contenu autour de ce que vous ou votre leader pensez pouvoir se produire dans une catégorie industrielle, géographique ou de marché. Par exemple, « Comment les variantes de COVID affecteront les voyages d’automne ». Ces messages peuvent faire référence à ce que d’autres dirigeants de l’espace prédisent.Publier l’opinion de votre leader : C’est (naturellement) le domaine le plus effrayant du leadership éclairé et potentiellement le plus précieux. Après tout, les opinions nous transforment en leaders d’opinion, et le public a faim et attend des opinions. En fait, 86 % des répondants d’Edelman pensent que les PDG doivent diriger les questions sociétales. Voici la bonne nouvelle : les opinions de votre leader n’ont pas besoin d’être controversées. Cependant, les opinions qui vont à contre-courant sont excellentes.

2. Entrevues en podcast

Un autre excellent moyen de générer des retours SEO positifs est que votre leader apparaisse dans des interviews de podcast. C’est parce que les interviews téléchargées sur des sites Web garantissent presque toujours un lien. Actuellement, il existe environ un million de milliards de podcasts, vous devez donc être sélectif. Dans mon livre, A Modern Guide to Public Relations, il y a une section entière sur la recherche, la vérification et l’organisation des ressources de podcast pour le référencement. Les podcasts peuvent également être un excellent moyen pour vos dirigeants de s’exercer et de renforcer la confiance en d’autres types de leadership éclairé.

3. Allocutions

Les allocutions mettent votre leader sur scène, partageant son expertise devant des collègues de l’industrie. Ces opportunités renforceront naturellement le profil de votre leader et apporteront plus de visibilité à son entreprise. Mais les allocutions peuvent aussi faire bien plus. Les organisations qui organisent ces événements (comme les associations professionnelles) ont généralement des autorités de domaine de qualité (DA). Lorsqu’ils incluent des liens vers les sites Web de leurs conférenciers dans leurs documents de marketing et de promotion, vous bénéficierez d’un bon coup de pouce pour le référencement. Ces événements sont également une excellente occasion de créer du contenu propre (comme des articles de blog et des interviews de podcast) autour de l’apparence de votre leader.

4. Relations avec les associations professionnelles

En établissant des relations mutuellement bénéfiques au sein des associations professionnelles concernées, vous pouvez découvrir des opportunités de leadership éclairé telles que des allocutions ou des articles de blog. Ces relations peuvent également apporter d’autres avantages tels que la promotion des médias sociaux et de la newsletter au sein de l’association et même de nouvelles opportunités commerciales. Un excellent point de départ est de créer une relation avec le responsable marketing du groupe qui ne repose pas uniquement sur le fait que vous leur demandez des opportunités.

5. Articles signés et articles de blog contribués

Les articles signés et les articles de blog contribués se produisent lorsque les médias publient un article écrit par votre leader d’opinion avec son nom et le nom de l’entreprise dans le « byline ». Il y a deux façons de pitcher ce genre de contenu :

Créez un synopsis de l’article et demandez si le média est intéressé. Écrivez l’article en entier et demandez si le média souhaite publier l’article.

Bien que la première option soit sans aucun doute plus efficace, de nombreux médias n’accepteront pas un article basé uniquement sur un synopsis.

Je suggère d’envoyer des pitchs à vos cinq principales cibles en même temps dans des e-mails séparés et directs. Si plus d’un point de vente dit oui, dites aux sites avec le DA le plus bas que la pièce a été acceptée ailleurs, puis proposez de créer une autre pièce personnalisée “juste pour eux”.

Si vous n’avez pas de nouvelles d’une cible, faites un suivi dans deux jours en lui disant que vous déménagerez dans d’autres points de vente dans deux jours. Lorsque cette date arrive, passez au groupe de cibles suivant. Répétez ce cycle jusqu’à ce que vous ayez obtenu votre placement.

Trois conseils pour partager votre leadership éclairé

Bien sûr, votre leadership éclairé ne rapportera des dividendes que lorsque les gens le verront. Dans cet esprit, voici trois conseils pour partager votre travail avec les médias.

1. Construisez d’abord votre liste

Avant de commencer à créer un leadership éclairé et à rédiger vos arguments, commencez par établir votre liste de cibles. Cette étape organisera vos pensées, apportera plus d’organisation à vos efforts et modifiera potentiellement vos idées.

Pour les articles de blog et les articles de contribution basés sur les données, les médias traditionnels ne sont pas toujours la meilleure cible. N’oubliez donc pas d’inclure également les associations, les podcasts et les publications commerciales et verticales B2B dans notre liste.

2. Utilisez Internet.

Google peut être un outil puissant pour créer votre liste de cibles. Commencez par utiliser un langage spécifique dans votre recherche en incluant des mots-clés tels que publications, points de vente ou magazines. Une fois que vous avez ajouté des points de vente potentiels à votre liste, commencez à fouiller dans leurs sites Web pour trouver une liste de contacts éditoriaux. Lorsque vous présentez ces contacts, assurez-vous de mettre en copie le rédacteur en chef, le rédacteur en chef et/ou le rédacteur numérique. Vous pouvez également présenter ces contacts directement si vous ne trouvez pas de journaliste couvrant votre sujet.

3. L’autorité de domaine devrait être un guide

Assurez-vous que votre cible en vaut la peine en recherchant son DA à l’avance. Nous ne proposons généralement rien en dessous de 50 DA. Cependant, il existe une marge de manœuvre avec des objectifs profonds si cela est important pour les revenus de votre client. Les publications destinées aux consommateurs et aux entreprises ont des DA plus élevés, mais elles sont également plus difficiles à consulter. Il peut être plus efficace de se concentrer sur les publications du réseau de revues économiques avec un angle commercial local.

Nous évoluons toujours

Le travail de relations publiques a évolué depuis le moment où il a été inventé. Ainsi, notre moment actuel est une autre occasion d’affiner nos pratiques et de mieux servir nos clients. Le leadership éclairé y parvient en exploitant la confiance que les entreprises ont acquise et en la partageant à l’aide des méthodes que les RP utilisent depuis des décennies.

Ces efforts se traduisent par un scénario mutuellement avantageux pour les personnes qui créent, partagent et consomment le contenu. Lorsque vous incluez les avantages supplémentaires du référencement, il est clair pourquoi le leadership éclairé est devenu une stratégie plus précieuse que la couverture médiatique traditionnelle. Qui sait ce qui nous attend, mais pour l’instant, le leadership éclairé est une RP, et je suis tout à fait dedans.

