Dépasser Norris tôt est la “cible principale” de Perez pour la course · .

Sergio Perez dit qu’il doit dépasser Lando Norris au début du Grand Prix de Styrie pour rejoindre le combat avec les leaders de la course.

Perez prendra le départ de la course quatrième aux côtés du pilote McLaren. Son coéquipier Max Verstappen a remporté la pole position devant Lewis Hamilton.

“L’objectif est de dégager Lando le plus tôt possible pour nous assurer que nous sommes dans la course avec les leaders assez tôt”, a déclaré Perez. “C’est donc la cible principale et tirer le meilleur parti de notre stratégie.”

“Je serai aussi agressif que nécessaire pour obtenir ma position sur la piste, là où je dois être”, a-t-il ajouté. Les deux pilotes prendront le départ de la course en pneus tendres.

Mais alors que le directeur de l’équipe McLaren, Andreas Seidl, voit la course comme une rare opportunité de terminer devant une Red Bull ou une Mercedes. Valtteri Bottas part également derrière Norris suite à sa pénalité sur la grille.

“Il est important que nous nous concentrions sur notre course et je suppose que notre course n’est clairement pas avec Lewis ou avec Max”, a déclaré Seidl. “En même temps, nous avons vu qu’il pourrait y avoir une chance de se battre avec Valtteri ou Checo.

« Indépendamment de cela, il est important d’avoir un bon départ de course, en s’assurant que vous passez le premier tour ici sans aucun incident – virage un, virage trois, nous avons vu dans le passé beaucoup de choses se produire – et puis nous le prenons de là.”

Perez a déclaré que Norris avait réalisé “un grand tour” pour s’aligner derrière les prétendants au championnat.

Analyse: la stratégie surprise de Perez donne à Red Bull une autre ligne d’attaque contre Hamilton“Les écarts étaient extrêmement serrés tout au long des qualifications, cela montre à quel point c’est proche”, a déclaré le pilote Red Bull. “Si vous prenez un dixième de mon temps au tour, tout d’un coup je suis P2, donc les marges sont extrêmement serrées autour de cet endroit et cela ne fera que se resserrer le deuxième week-end.”

Perez a utilisé un train de pneus supplémentaire lors du premier tour des qualifications, ce qui a eu un effet d’entraînement pour le reste de ses qualifications.

“Quand vous êtes sur le pied arrière, avec ce train de pneus que nous avons perdu en Q1 en raison d’un mauvais équilibre, alors nous sommes un peu compromis”, a-t-il déclaré. «Je pense que nous avions beaucoup plus en main. Le rythme était là pour aller beaucoup mieux.

Le pilote Red Bull a déclaré que son dernier run en Q3 avait été perturbé lorsque les deux pilotes Mercedes l’avaient dépassé. « Les gens qui utilisent différentes préparations de pneus doivent aller plus vite, d’autres plus lentement », a-t-il expliqué. « Encore une fois, ça a un peu gâché mon tour parce que je me retrouve avec des pneus plus froids, ce qui n’est pas idéal, mais cela fait partie du jeu. »

