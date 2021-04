‘Dépassez la peur’ ⋆ .

Jessica Nabongo sait une chose ou deux sur les voyages.

L’influenceuse n’a que 37 ans et a déjà visité tous les pays de la planète, a vécu à plein temps au Royaume-Uni, en Italie et au Japon, et a lancé plusieurs marques de voyage, dont The Catch Me If You Can et The Catch, qui gardent son globe. -trotting tout au long de l’année.

Maintenant basée dans sa ville natale de Detroit, Nabongo dit que n’importe qui pourrait vivre le genre de vie qu’elle a été construite pour elle-même – si seulement ils cessaient de vivre dans la peur.

« Pour moi, il s’agit de manifester, non? … Parce que je suis comme, si je peux le rêver, je peux l’avoir », partage Nabongo exclusivement avec theGrio. «La chose la plus importante que je dirais est de surmonter la peur. Arrêtez de demander la permission. Quand les gens se disent: «Comment puis-je me permettre de voyager?» Vous avez les moyens de vous déplacer en payant vos déplacements, vous le savez. Vous savez que vous devez travailler pour obtenir de l’argent pour acheter un billet d’avion. La question qu’ils me posent vient d’un lieu de peur.

« De quoi as-tu peur? Quel est le pire qui puisse arriver? Je veux vraiment que les gens commencent à se demander quel est le pire qui puisse arriver? Vais-je mourir? Probablement pas. Alors fais-le. Je pense que les filets de sécurité sont toujours importants, mais le plus important est de surmonter la peur, de rêver en grand et de vivre vos rêves les plus fous.

Nabongo’s a appliqué cette philosophie à sa propre vie à chaque tournant, voyageant pour les loisirs tout au long de son enfance et de sa jeunesse avant de décider de déménager au Japon pour enseigner en 2008. De là, elle a déménagé à Londres pour obtenir sa maîtrise à la London School of. Économie. Plus récemment, elle a décidé de visiter tous les pays de la planète, ce qui n’a pas été une mince affaire.

« Je pense que pour moi, honnêtement, c’est en grande partie ma personnalité », a déclaré Nabongo à propos de l’accomplissement de son objectif, ce qu’elle a fait en 2019. « Je sens juste que je suis quelqu’un qui n’a pas besoin de permission. Je pense que beaucoup de gens n’attendent que la permission, et vous êtes la seule personne à pouvoir vous donner cette permission. Ainsi, lorsque j’ai déménagé au Japon pour la première fois, j’ai quitté un emploi très bien rémunéré au début de l’effondrement économique. »

«Je travaillais pour une société pharmaceutique, et ils avaient licencié 20 000 personnes, et je n’ai pas été licenciée. J’ai par la suite quitté mon emploi. … Je pense que pour moi, j’étais un peu comme: «Je peux toujours retourner à mon travail. Je peux toujours revenir aux États-Unis. «Je viens de faire ce saut. J’ai déménagé au Japon, qui est culturellement tellement différent des États-Unis, mais je l’ai fait. Parce que je pense pour moi, je pense toujours à ce qui peut arriver de pire? Genre, je n’aime pas ça. Il y a encore des avions qui volent. Je peux toujours revenir, tu sais?

La vie des influenceurs de voyage semble enchanteresse, avec des photos haute définition de plages et de dîners colorés, mais ce n’est pas que des paillettes et du glamour, dit Nabongo. La future auteure, qui compte près de 200000 abonnés sur Instagram, a dû sacrifier des relations, des expériences, du temps avec ses proches et plus encore pour réaliser ses rêves.

«Vous regardez une bobine de temps fort. … Je pense que bien souvent, cela peut être solitaire à bien des égards », explique-t-elle. «J’ai des tonnes d’amis, mais surtout quand je vivais à l’étranger, c’est comme hors de vue, hors de l’esprit. Il est donc difficile de maintenir ces amitiés. J’avais aussi des amis là où j’étais [abroad], donc c’était génial, mais il y a parfois des barrières linguistiques. Parfois, vous voulez exprimer pleinement quelque chose et vous ne pourrez peut-être pas le faire, ou vous aspirez simplement à avoir une conversation avec quelqu’un qui vous connaît depuis que vous avez 12 ans. Je pense donc que certaines personnes pensent que c’est beaucoup plus facile que ça. «

Nabongo a également connu le racisme sur la route en tant que voyageuse noire, mais elle ne l’a jamais laissé la dissuader et encourage les autres à faire de même. L’ancien expatrié pense que la communauté noire serait mieux servie en se concentrant sur le positif lors de leurs voyages et en établissant de véritables relations, avec les voyageurs et les autochtones noirs et non noirs.

«Je pense que le racisme aux États-Unis est une chose très particulière», dit-elle. «Je pense que ce que nous devons essayer de faire en tant que Noirs américains, c’est le libérer lorsque nous voyageons à l’étranger. Parce que je pense que tout petit peu que vous avez à l’étranger, vous allez être comme, ‘Oh, c’est parce que je suis noir.’ Cela n’est pas toujours vrai. Et donc, je pense que nous devons le publier. Je suis allé dans tous les pays du monde et est-ce que des choses racistes m’arrivent? Ouais, bien sûr. Mais j’ai aussi fait l’expérience de la grossièreté que je ne pense pas être basée sur la race.

Elle ajoute que lorsqu’elle voyage à l’étranger, elle «cherche à vivre une expérience locale», se connectant avec des gens de toutes races et de tous horizons.

«Je suis une personne très fluide. je pense que [not being open to different cultures] vous fait en quelque sorte tomber dans une zone de confort [when traveling]. Alors tu as déménagé à Londres et maintenant tous tes amis sont noirs américains [expats]? Pourquoi vivre à Londres? Pourquoi ne pas rester aux États-Unis? Tu vois ce que je veux dire? Je pense qu’il est vraiment important que nous nous étendions.

Nabongo dit auGrio que les rencontres internationales peuvent également être une source de joie pour les femmes noires, qui pourraient avoir peur de trouver quelqu’un à l’étranger. La blogueuse n’a eu aucun mal à trouver de la romance, partage-t-elle, mais met également en garde les femmes noires américaines et africaines de faire attention à ceux qui pourraient les fétichiser et leur noirceur.

«Bien sûr, il existe des possibilités de rencontres», explique-t-elle. «Il y a [also] il y a beaucoup de fétichisation là-bas. Une partie de cela est que je suis Africain par opposition à Noir – et je pense que c’est une distinction très importante – parce qu’il y a deux expériences très différentes lorsque vous êtes africain et noir américain, quoi que cela signifie. Par exemple, je suis tombé sur des gens qui pensaient que j’étais une prostituée quand je vivais en Italie, ce qui était fou, parce que j’étais habillé pour aller à mon travail aux Nations Unies.

«Mais je pense qu’en général, lorsque vous voyagez, je pense que les gens sont beaucoup plus ouverts. Et donc si vous êtes ouvert, alors il y aura beaucoup plus d’occasions de rencontrer des gens et de sortir et [date] et avoir des aventures.

Et bien que Nabongo n’ait aucune intention d’arrêter ses voyages de si tôt, elle est heureuse de s’enraciner à Detroit. A l’origine forcée de rester aux États-Unis en raison de la pandémie, la femme d’affaires a trouvé la beauté dans la stabilité.

«Ce qui est fou, c’est que je me suis dit: ‘Je veux bouger. Je veux bouger. Je veux bouger.’ Mais ensuite, j’ai eu cet appareil à l’étage et il a cette vue imprenable sur l’eau, et je l’ai acheté et ensuite j’ai commencé à le rénover, et je me suis dit: « Qu’est-ce que je fais? » Je m’engage donc à déménager cet été après avoir fini d’écrire mon livre », explique-t-elle.

«En 2019, j’ai effectué 170 vols. En 2020, j’en ai pris 44. C’est un énorme changement de style de vie pour moi, et j’adore ça. J’ai acheté un bureau. J’ai un ordinateur de bureau. Je suis obsédé par ce rythme lent de la vie. Alors que je suis prêt à sortir et à mettre des vêtements, je ne veux pas que le monde retourne là où il était en termes de tous ces événements et de choses comme ça. Alors [moving home] et faire les rénovations, pour moi, a été vraiment ancré. Arriver à tout choisir, du carreau à la quincaillerie de mes armoires et tout, ça a été une très belle expérience. Je suis ravi de le faire dans une nouvelle ville. »

Les fans peuvent suivre le parcours de Nabongo sur son Instagram ou visiter son blog, The Catch Me If You Can. Son livre de photographies, publié par National Geographic, devrait sortir en mai 2022.

