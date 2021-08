Depay-Agüero, face à l’impossibilité de combler le vide laissé par Messi

11/08/2021 à 16h33 CEST

pari

Barcelone fait face à une campagne pleine d’incertitudes en raison du départ de Leo Messi. L’Argentin, qui avait garanti un minimum de 40 buts par saison au cours de la dernière décennie, a laissé un énorme vide devant Barcelone et deux signatures sont appelées pour combler ce vide avec du jeu et des buts. Bien sûr, nous parlons de Memphis Depay et Kun Agüero, deux joueurs notables, mais qui, à eux seuls, ne sont même pas proches du niveau du 10.

En un peu moins de quatre ans, le culé club a vu se désintégrer l’attaquant historique de MSN. Neymar a été le premier à quitter le navire à destination du Paris Saint Germain après avoir payé 222 millions d’euros, l’année dernière Luis Suárez est parti pour un montant symbolique à l’Atlético de Madrid et cet été Leo Messi a suivi le chemin du débarquement argentin dans la capitale de la France .

Le Barça, malgré le départ de Leo, a une belle nombre de joueurs offensifs à commencer par les déjà vétérans Griezmann, Dembélé et Coutinho. Tous les trois ont été des tentatives infructueuses pour remplacer Neymar et aucun n’a atteint le niveau qu’ils affichaient dans leurs clubs d’origine. Le blessé Ansu Fati et le transférable Braithwaite sont également dans l’équipe en option, étant des noms qui ont été oubliés par le fan de Culé en raison de leurs absences répétées.

Les raisons d’espérer résident dans les deux signatures faites par le président Joan Laporta à coût zéro cet été. Memphis Depay a marqué 20 buts la saison dernière en Ligue 1 et est l’homme auquel Ronald Koeman a le plus confiance, qui le considère essentiel pour combler le vide laissé par Messi. L’attaquant s’est imposé comme un jeune prodige qui a été gâté par une signature trop prématurée de Manchester United et qui s’est désormais envolé à Lyon pour devenir la première référence de l’équipe des Pays-Bas.

À propos de Kun Agüero, vous pouvez dire beaucoup de bonnes et de mauvaises choses. A 33 ans, beaucoup pourraient penser qu’il sort du marasme après une saison sans importance à City, que son désir principal était de jouer avec Messi et qu’il ne sera pas là et qu’il risque d’être distrait par son ami Ibai Llanos.

L’Argentin, d’un simple claquement de doigts, peut faire taire ces arguments avec des buts. 101 qu’il a obtenu à l’adolescence à l’Atlético de Madrid et 260 avec le maillot de Manchester City, devenant l’un des buteurs les plus constants et les plus prolifiques du football européen. Dès que sa version de City avant la pandémie fera son apparition, l’attaquant fera la différence. Pour personne, Leo Messi ne va pas facilement, mais il existe une réalité réalisable pour tous les fans catalans : Agüero et Depay peuvent ajouter les 40 buts promis par Messi.