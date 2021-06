Depay apprend à être un leader

06/08/2021

Le à 19:12 CEST

Javier Giraldo – Amsterdam (Envoyé spécial)

Comme c’est souvent le cas avec presque toutes les équipes qui se préparent pour leurs débuts en Eurocup, les Pays-Bas vivent immergés dans divers débats.

Les avis ne manquent pas sur le système que l’entraîneur Frank de Boer devrait utiliser, et il y a aussi une diversité d’opinions sur l’attaquant, avec un protagoniste incontestable ; Memphis Depay, deuxième capitaine de l’équipe nationale, joueur de l’Olympique de Lyon et très probablement, la prochaine recrue du Barça.

Sa position sur le terrain, jamais complètement définie -avant-centre capable de jouer sur l’aile ou à la traîne par rapport au milieu de terrain-, son caractère et un point d’irrégularité faisaient de lui, jusqu’à il n’y a pas si longtemps, un joueur méfiant même pour les supporters néerlandais, qui l’a vu grandir au Sparta Rotterdam et exploser au PSV Eindhoven avant de se lancer dans l’aventure en Europe (en 2015 il a signé pour Manchester United et en 2017 il est allé à Lyon).

L’autre Van Voosen, l’autre Julio Salinas

« Pendant un certain temps, Depay ressemblait à Peter van Voosen & rdquor ;, explique le journaliste Maarten Wijffels au quotidien basé à Rotterdam Algemeen Dagblad (AD). Van Voosen était un attaquant néerlandais, champion d’Europe en 1995 avec l’Ajax, dont le nombre de buts était toujours en avance sur sa réputation de joueur, quelque chose de similaire à ce qui s’est passé en Espagne avec Julio Salinas. Un collectionneur de haters quand le mot n’existait même pas.à.

Cependant, Depay a rendu le débat sur sa silhouette moins intense. Qu’elle n’existe presque plus, en fait. L’opinion publique commence déjà à se concentrer sur d’autres aspects. Aux Pays-Bas, on parle de système : De Boer est toujours déterminé à jouer avec un 5-3-2 même si certains joueurs, sans aller plus loin Depay lui-même, ont dit qu’ils préféraient un 4-3-3 et quels joueurs devraient accompagner le joueur lyonnais en attaque.

Aides, objectifs et attitude

Depay a réussi à surmonter ces soupçons initiaux avec des objectifs, des passes décisives et une attitude. Les buts et les passes décisives appartiennent au domaine des nombres et à ce titre, ils sont indiscutables. Lors des sept derniers matchs des Pays-Bas, il a participé à au moins un but. Lors de ses 20 dernières rencontres internationales, il a inscrit 13 buts et 13 passes décisives. Sa saison avec Lyon n’a pas été mauvaise : 22 buts en 40 matchs, en Ligue et en Coupe, puisque l’équipe de France n’a pas joué dans la compétition européenne, ayant terminé septième l’année précédente, également sous les ordres de Rudi García depuis le banc. .

Qui doit vous accompagner ?

A 27 ans, Hollande ne doute plus de Depay. En tout cas, sur son compagnon d’attaque : Wout Weghorst (Wolfsburg, 28 ans) semble avoir plus d’options, mais la fraîcheur et la vitesse de Donyell Malen (PSV, 22 ans) font aussi de lui un candidat intéressant.

Ensuite, il y a l’attitude: Depay n’est plus le joueur de 20 ans appelé à la Coupe du monde 2014 apprendre de Robben et Van Persie. Van Gaal, l’entraîneur de l’époque, l’a bien fait comprendre lorsqu’il l’a appelé pour son premier grand tournoi international. “Regardez bien les deux, car si vous sortez pour jouer, vous devrez essayer de faire ce qu’ils font & rdquor;, faisant allusion à Van Persie et Robben.

Cela fait sept ans depuis cette conversation : Van Gaal vit à moitié retraité sur la côte de Noordwijk, à mi-chemin entre Amsterdam et La Haye, et Depay est un footballeur consacré qui est passé de grégaire à leader.

Désormais, c’est lui qui fait office de référence auprès des plus jeunes. « Depay a beaucoup grandi en termes de leadership & rdquor ;, a reconnu Frank de Boer à l’issue du dernier match amical de préparation au Championnat d’Europe, face à la Géorgie. « Il assume plus de responsabilités et devient une référence pour les plus jeunes. Parfois, vous prenez trop de risques, c’est vrai, mais sur dix fois que vous essayez quelque chose, huit s’avèrent généralement bien. Et c’est ce que les gens veulent voir. Et ce dont nous avons besoin en équipe & rdquor ;.

De Ruud à Memphis

Lors du dernier match des Pays-Bas, Depay a approché le groupe pour recevoir des instructions. Mais pas de De Boer, mais de Ruud van Nistelrooy, le deuxième entraîneur de l’équipe : d’attaquant à attaquant, la communication semblait couler de manière plus naturelle.

En attendant que sa signature au Barça devienne officielle (personne ne s’attend au contraire aux Pays-Bas, malgré ce qui s’est passé avec Wijnaldum, déjà engagé au PSG), la presse néerlandaise souligne un autre détail, non moins important, de la pertinence et de son poids spécifique dans la sélection « oranje ».

“Sans lui, les Pays-Bas n’auraient pas d’attaquant de haut niveau pour effrayer leurs rivaux.& rdquor;, soulignent les experts, “comme cela s’est produit avec Robben, qui a presque automatiquement forcé l’adversaire à jouer 20 mètres plus loin & rdquor;. Ce sont des footballeurs différents, mais si à leur époque Robben et Van Persie étaient les dépositaires des grands espoirs néerlandais, l’élu s’appelle désormais Memphis Depay.