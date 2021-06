Depay continue de parler

21/06/2021 à 18:53 CEST

Memphis Depay sort dans cette Euro Cup. La nouvelle recrue du Barça a montré une fois de plus contre la Macédoine du Nord qu’il est un attaquant mobile, capable de tomber sur les ailes et avec un instinct de ‘9’ indigne d’un footballeur qui a commencé sa carrière professionnelle comme ailier. Maintenant, Memphis fait tout et le fait bien. Jouer, faire jouer et surtout marquer.

Le dernier but a été inscrit contre la Macédoine du Nord, au terme d’un rebond manuel. Memphis a atteint le cœur de la surface et, après une touche subtile du pied gauche, a signé le 0-1 avec lequel les Pays-Bas étaient en tête au tableau.

Depay est gentil à l’Eurocup et envoie des messages de plus en plus optimistes aux fans du Barça à chaque match qui passe. Le dernier, cet après-midi marquant son deuxième but dans ce tournoi. Le joueur déjà Barça, avec 28 buts internationaux, n’a que dix joueurs qui ont marqué plus de buts avec les ‘Oranje’.