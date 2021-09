Depay et Eric Garcia, parmi les meilleures recrues de la Liga

09/07/2021 à 09:16 CEST

Les joueurs du FC Barcelone, Memphis Depay et Eric Garcia, font partie du onze le plus précieux de la Liga sur ce marché des transferts avec un prix de marché de 45 et 20 millions d’euros, respectivement., selon Transfermarkt. Il y a aussi Antoine Griezmann (60M€), qui a quitté le club pour revenir à l’Atlético de Madrid.

Avec les deux Catalans Ils apparaissent aux côtés d’autres acteurs importants comme Eduardo Camavinga (55M€) et David Alaba (55M€), du Real Madrid, ou encore Rodrigo de Paul (38M€) et Antoine Griezmann (60M€), de l’Atlético de Madrid. Avec le Real Betis et Séville, les trois équipes les plus titrées du football espagnol comptent deux joueurs parmi les onze les plus précieux du moment.

Le dernier onze est configuré comme suit : Rui Silva (12 M€) ; Bellerín (25M€), Eric Garcia (20M€), David Alaba (55M€), Augustinsson (10M€) ; Lamela (16M€), De Paul (38M€), Camavinga (55M€), Danjuma (15M€) ; Griezmann (60M€), Depay (45M€).

Deux joueurs appelés à être importants

Les trois premiers jours de LaLiga nous ont laissé les premières touches de ce que ce Barcelone peut être sans Leo Messi. Bien que maintenant aussi sans Griezmann, Ronald Koeman veut poser la première pierre du nouveau Barcelone en faisant aveuglément confiance aux jeunes talents. C’est l’équipe dans laquelle le plus de joueurs de moins de 21 ans ont évolué en ce début de saison avec un total de huit.

Le Néerlandais assumera tous les rôles principaux en attendant que des joueurs comme Ansu Fati, Ousmane Dembele ou Kun Agüero quittent l’infirmerie., ce qui augmentera le plafond compétitif de l’équipe en attaque. Le Catalan, de son côté, veut rajouter des minutes et être important malgré la concurrence qui existe à l’arrière avec Piqué, Lenglet, Araujo ou Mingueza.