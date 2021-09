Dépêches du dimanche des premières lignes des guerres Facebook ⋆ 10z viral

(Celui-ci dédié à Karen, bien sûr.)

Cela a été une autre semaine bruyante à Woeland, cet endroit où le monde va poster des opinions, se moquer les uns des autres, démontrer l’amour des gens pour leurs animaux de compagnie, partager des photos de nourriture qu’ils sont sur le point de consommer, se louer pour leur amour de Dieu dans une variété des langues et de donner librement des informations sur eux-mêmes aux spécialistes du marketing, aux escrocs et à d’autres escrocs entreprenants cherchant des moyens de les dépouiller avec plus de succès.

Comme nous le savons tous, bien sûr, ce que nous voyons sur Facebook dépend beaucoup du type d'”amis” que nous avons, bien que si vous passez beaucoup de temps sur Facebook, comme je le fais, vous allez vous retrouver avec un beaucoup d’amis que vous ne connaissez pas par un tas de foin, comme on disait autrefois dans le Midwest. Le mystère de la façon dont je me suis retrouvé avec tant d'”amis” avec qui j’ai peu ou rien en commun ne sera jamais résolu, bien sûr, mais ils sont là, se présentant souvent pour raconter partager les images susmentionnées et me dire parfois combien ils n’aiment pas ce que je pense, suivi d’une photo de leurs petits-enfants toujours adorables.

Il y a beaucoup de choses sur Facebook qui sont tout aussi insondables. On nous dit que chaque pensée que les êtres humains ont publiée sur les réseaux sociaux va dans un « nuage », un grand référentiel dans le ciel qui conserve une trace de toutes les remarques puériles, salutations, salutations, fissures sages, emojis, opinions, prières , ou des mèmes mal orthographiés puisés dans nos ordinateurs portables, PC, tablettes ou téléphones intelligents.

C’est une tour de Babel des temps modernes, mais avec beaucoup plus de babillage, principalement des mots pour le vent. Ou pour le cloud, où seulement dix minutes de commentaires Facebook collectés, s’ils étaient imprimés, nécessiteraient l’abattage de toutes les forêts restantes du monde pour fournir la quantité de papier nécessaire. Tout cela se passe dans notre dossier permanent, vous ne savez pas, à la fois en tant qu’individus et en tant qu’homo sapiens, laissant derrière nous une mine d’informations prouvant à quel point nous étions si tard dans le jeu, alors que nous avons connu le réchauffement climatique, planétaire effondrement, catastrophes naturelles massives et moins naturelles, une variété d’agents pathogènes nouveaux et améliorés, des réfugiés qui courent ici et là à la recherche d’un abri ou de la miséricorde, un réseau mondial de corruption qui a gardé la plupart des richesses entre très peu de mains, et tous les autres périls créés par le simple fait que nous étions beaucoup trop nombreux à dévorer notre hôte, un grain de poussière des plus fragiles dans un vaste univers. Si une uber intelligence extraterrestre tombe sur le record que nous laissons derrière nous dans ce nuage, si des extraterrestres méga-cérébrés venus de loin dans l’espace trient tous ces messages Facebook entre “amis”, il est difficile d’imaginer s’ils auront pitié de nous, ou se demander comment diable une espèce qui s’appelait « sapien » aurait pu avoir autant de culot. Pour ceux qui ont peut-être joué au hooky depuis l’école le jour où cela a été couvert à l’école, le mot homo signifie «homme» en latin, ce qui signifie également femmes et enfants. Le mot « sapien » signifie « sage » en latin, donc toute l’espèce, du moins dans le monde occidental, a été fondée sur un terme impropre important, la sagesse étant plutôt rare et presque inexistante sur Facebook.

Quoi qu’il en soit, voici une particule subatomique de ce qui est apparu sur ma page Facebook hier. Il y avait une dispute qui faisait rage pour savoir si les femmes devraient jamais accepter une proposition de mariage d’un type leur présentant une bague de fiançailles bon marché. C’était sur un site Web consacré au «succès féminin», aux «rencontres intentionnelles» et au «design de style de vie». Il portait la devise : « Vivez pour Dieu et aimez la vie que vous vivez ». Tout naturellement, une bagarre a immédiatement éclaté entre des personnes (des femmes pour la plupart) qui se sont divisées sur l’opportunité d’épouser un pauvre schlub qui n’avait pas les moyens de payer au moins 3 ct. bague en diamant et un grand et somptueux mariage. Certaines des femmes les plus enclines au romantisme s’accrochaient à l’idée qu’un gars vraiment sympa qui les aimait vraiment était meilleur qu’un homme riche qui pouvait se permettre tous les pièges et symboles d’un amour et d’un dévouement éternels. Le site Web présentait une photo d’une femme souriante avec de faux ongles et de faux cils très coûteux, et cela a déclenché une guerre des mots consacrée à relancer l’éternelle dispute sur les priorités conjugales. Amour ou argent ? Le choix nous appartient, même si la plupart conviendraient que les deux seraient bien.

Mais les choses sont rarement aussi simples. Par exemple, après avoir quitté ma ville natale, j’ai trouvé le chemin de Los Angeles, j’ai trouvé du travail et j’ai ramassé assez d’argent pour acheter une petite bague de fiançailles pour ma chérie du lycée, une fille qui était une junior quand j’étais senior. J’avais 18 ans. Je n’étais pas seul depuis longtemps. La bague que j’ai choisie était belle, mais pas chère du tout. À vrai dire, je n’étais même pas conscient de ce que je faisais, essayant de me fiancer avec une fille qui, à mon insu, avait commencé à sortir avec un autre gars très peu de temps après avoir quitté la ville, un fait que j’apprendrais seulement après avoir dépensé plus d’argent en heures supplémentaires durement gagnées pour rentrer dans l’Illinois à Noël et lui offrir ce symbole de mon amour et de mon dévouement éternels.

Ce qu’elle a accepté, même si elle me renverrait cette bague par la poste quelques mois plus tard. Je suppose qu’elle y avait pensé, peut-être.

Quoi qu’il en soit, cela m’a laissé quelques souvenirs pas si bons et une bague de fiançailles. Le reste de ce que je possédais se rangeait facilement dans une valise bon marché. Pas tout à fait un an plus tard, j’ai rencontré la femme qui allait devenir ma femme et ma partenaire pour la vie (avec une brève interruption pour mauvais comportement de ma part), une femme qui semblait à des années-lumière de ma catégorie. (Et, d’ailleurs, l’était.)

Étant donné mon âge et mes circonstances désormais avancées, le débat philosophique sur le prix minimum acceptable pour une bague de fiançailles n’est vraiment pas un sujet de préoccupation urgent pour moi. Le désaccord sur Facebook, cependant, a fait rage et même j’y ai été entraîné lorsqu’un gars a fait remarquer que “personne n’est jamais resté marié plus longtemps parce qu’il avait un mariage plus important”. Je n’ai pas pu m’empêcher d’ajouter au nuage de l’ignorance, en répondant en disant: “De nombreux mariages sont sûrement prolongés au-delà de leur date de retrait réelle, car l’embarras de faire connaître l’échec au public à tous ces invités au mariage qui se sont habillés pour l’occasion est tout simplement trop super. Les gens dépensent beaucoup d’argent en conseils ou en alcool pour garder des secrets, ne voulant pas se moquer de ce service religieux coûteux qui a consacré leurs vœux. Annuler ces vœux serait humiliant après avoir fait pleurer leurs proches ce matin-là quand une jolie jeune femme en blanc se tenait devant Dieu et les fidèles assemblés et s’engageait à aimer, honorer et (dans certaines cérémonies) obéir à un gars qui plus tard se saoulerait et draguer une demoiselle d’honneur à la réception.

J’espère que cela ne semble pas trop cynique. Je pense toujours que je suis un romantique, un ancien bien que je le sois devenu, mais je ne délire pas. J’étais, cependant, un peu désemparé le jour où j’ai décidé que ce serait une marque en ma faveur si je présentais à ma future mariée nouvellement choisie la bague de fiançailles de mon ancienne petite amie.

Alors que je me débattais avec la question de savoir s’il était acceptable de donner au nouvel objet de mon désir une bague de fiançailles très légèrement utilisée, je me suis souvenu de ce que ma mère m’avait appris sur la façon dont les adultes appréciaient la frugalité. La femme que j’ai décidée devrait être ma femme cette fois avait une formation universitaire, était un peu plus âgée et, je me suis dit, une adulte honnête envers Dieu, bien plus pratique que moi. Je pensais que recycler cette bague (surtout quand je n’avais pas vraiment un revenu de base suffisant pour prendre l’habitude d’acheter des bagues de fiançailles) me ferait passer pour un jeune homme avec une bonne tête sur les épaules, pratiquant le genre de frugalité qui me ferait paraître ancré et raisonnable, une bonne prise. En d’autres termes, c’était un peu une arnaque que je lui courais, même si je n’y avais jamais pensé de cette façon à l’époque.

J’ai vite appris, cependant, que donner une bague de fiançailles usagée à son intention n’est tout simplement pas fait. Il s’avère que les femmes n’aiment vraiment pas ça. Cela leur semble juste faux d’une manière ou d’une autre. J’ai donc appris une leçon de vie précieuse, même si je n’ai jamais eu besoin de la connaître davantage. Les bagues de fiançailles à la main sont un non-démarreur, et je ne ferai plus cette erreur.

Elle a accepté la proposition, mais a refusé la bague. Bien sûr.

Mais pouvez-vous imaginer à quel point une femme doit aimer un gars pour s’élever au-dessus d’une gaffe comme ça ? Je peux. Elle m’a épousé quand même et a commencé à m’apprendre tout ce que j’aurais besoin de savoir si je voulais tenir compagnie à une femme qui n’était pas ma mère.

Et cela peut être le cours du véritable amour, que la bague soit chère ou non.

Enfin, puisque nous sommes dimanche, je devrais également ajouter un autre élément destiné à ce gros nuage dans le ciel. L’un de ces «chrétiens» les plus enclins à extirper l’enfer de leurs troupeaux expliquait sur Facebook que la raison pour laquelle Christ était si effronté de revenir pour une apparition de rappel n’était pas à cause de la façon dont nous l’avions mal traité la première fois qu’il s’est présenté. Non, ce n’était pas du tout ça. Selon ce marchand de sainteté en particulier, le Christ ne se dépêchait pas de revenir parce que les dons qui soutenaient des gars comme lui n’étaient tout simplement pas suffisants pour intéresser le fils de Dieu. Donc, cet événement très attendu du 2ème à venir a été retardé, et tout était de notre faute d’être un tel groupe de bâtards bon marché.

Ou peut-être dépensions-nous trop pour des bagues et pas assez pour Jésus.

Plus de pensées destinées aux nuages ​​pour un dimanche.

