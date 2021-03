Dépêchez-vous! 5 tâches clés à accomplir avant le 31 mars – En avez-vous manqué?

Certains investissements tels que PPF, NPS exigent qu’un montant minimum soit mis en compte à chaque exercice afin de les maintenir actifs.

La fin de l’exercice (FY) 2020-2021 n’est que dans quelques jours. À ce jour, vous auriez pris en charge tous vos investissements et dépenses fiscaux dans les instruments spécifiés. Cependant, il y a quelques autres questions liées à l’investissement et à la fiscalité que vous devez régler avant le 31 mars 2021. Voici quelques-unes de celles que vous avez peut-être manquées au cours de l’année.

Dépôt d’un RTI tardif

Si vous attendiez de produire la déclaration de revenus (RTI) pour l’AF 2019-2020 ou l’année d’imposition 2020-2021, à la dernière minute, c’est le moment de le faire. Vous êtes autorisé à produire une déclaration tardive avant le 31 mars 2021, mais avec une pénalité de Rs.10000.

Formulaire 12B

Si vous avez changé d’emploi au cours de l’exercice 2020-2021, vous devez vous assurer d’avoir soumis le formulaire 12B à votre nouvel employeur. Dans l’organisation précédente, vous pourriez avoir soumis une déclaration d’investissement à des fins d’économie d’impôt, sur la base de laquelle l’employeur aurait déduit les impôts en conséquence.

Le formulaire 12B est une déclaration dans laquelle vous devrez fournir à votre nouvel employeur le montant des revenus et des impôts déduits par votre ancien employeur. Sur la base des informations fournies dans le formulaire, l’employeur remettra le formulaire 16 à l’employé. Ne pas le faire augmentera la responsabilité fiscale de l’employé.

Investissements minimums

Certains investissements tels que PPF, NPS exigent qu’un montant minimum soit mis en compte à chaque exercice afin de les maintenir actifs. Sinon, le compte devient inactif et il faudra le régulariser ou le dégeler avant de faire de nouveaux investissements. Le processus de réactivation peut prendre du temps et peut également entraîner une pénalité. Pour éviter cela, assurez-vous d’avoir investi le montant minimum avant la fin de l’exercice. Il faut cependant faire des investissements adéquats dans ses investissements afin d’en récolter les bénéfices sur le long terme liés à son objectif.

Forme 15G / Forme 15H

Dans le cas où vous avez des dépôts bancaires à terme, les revenus sont soumis à TDS si les intérêts gagnés sont supérieurs à Rs 40 000 (Rs 50 000 pour les seniors) au cours d’un exercice. Cependant, en soumettant le formulaire 15G / formulaire 15H au banquier, aucun TDS ne sera déduit du revenu. Cependant, assurez-vous de soumettre les formulaires à votre banquier avant le 31 mars de l’année. Le formulaire 15H est destiné aux particuliers âgés de soixante ans ou plus, tandis que le formulaire 15G est destiné à tous les autres pour lesquels le revenu total ne dépassera pas le montant maximal non imposable à l’impôt sur le revenu. Si vous l’aviez déjà soumis au début de l’exercice, soyez prêt à répéter l’exercice également au cours du premier mois de l’exercice suivant.

Preuves d’investissement

Si vous avez déjà pris en charge toutes les économies d’impôt, soumettez les justificatifs à votre employeur. La plupart des employeurs demandent de telles preuves en janvier ou février et, au cas où ils n’accepteraient plus, les utiliser pour demander un remboursement lors du dépôt du RTI au cours du prochain exercice. À quelques jours de l’exercice, assurez-vous de vérifier le projet de feuille de calcul de l’impôt si l’employeur l’a partagé avec vous.

