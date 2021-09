Dépêchez-vous car cette offre sur l’iPhone 12 Pro Max ne durera pas longtemps : le modèle 256 Go tombe à seulement 1 049 €

Avec l’arrivée des nouveaux iPhone, ceux de la génération précédente baissent de prix. Dans certains cas, ils baissent beaucoup, avec jusqu’à 200 euros de remise.

Comme chaque année, Apple a complètement renouvelé son iPhone avec l’arrivée de septembre, et cela a un effet domino très marqué sur les modèles des années précédentes. D’emblée, il y a une baisse de prix dans tous ceux qui ont été présentés en 2020, officiellement dans leur Apple Store et officieusement dans d’autres magasins.

L’un des magasins qui est allé le plus loin est le Tuimeilibre espagnol, qui se caractérise par les prix les plus bas du marché. Par exemple, a l’iPhone 12 Pro Max en vente en ce moment pour 1049 euros, une remise plus qu’ambitieuse pour un mobile qui reste l’un des meilleurs au monde.

C’est le meilleur mobile Apple, avec une caméra et une vidéo 4K impressionnantes. De plus, il dispose d’un écran OLED de 6,7″ et de 256 Go de stockage interne.

C’est la version bleue, probablement la plus demandée, et avec 256 Go de capacité, il n’y a donc aucune contrainte en termes d’espace de stockage.

Pour mettre cette réduction dans son contexte, il convient de noter qu’en Amazon Espagne le prix de ce téléphone est de 1 279 euros, donc les économies sont très, très importantes.

Les principales caractéristiques de ce téléphone sont un grand écran OLED de 6,7 pouces, mais surtout un ensemble spectaculaire de caméras, avec entre autres la vidéo 4K, l’une des grandes fiertés d’Apple en tant qu’entreprise.

Lors de l’analyse de l’iPhone 12 Pro Max, nous avons pu analyser tous ses avantages, qui ne sont pas rares, avec d’excellents résultats dans pratiquement tous les domaines pouvant être évalués à partir d’un téléphone.

Si vous souhaitez rester au courant des dernières offres et recommandations de produits, vous pouvez les suivre en temps réel sur le canal Computerhoy.com sur Telegram, où nous vous tiendrons informés des dernières remises technologiques.

Tuimeilibre, en tant que magasin espagnol, propose Expédition nationale en 5-7 jours à compter de la date d’achat, en plus de la garantie de deux ans qui marque la loi dans les nouveaux produits vendus dans notre pays. Si vous préférez, vous avez également des options de financement.

Sachant qu’il s’agit probablement du magasin le moins cher pour acheter le nouvel iPhone 12 Pro Max, ce sont des conditions à prendre en compte si vous envisagez de l’acheter.