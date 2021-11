Dépêchez-vous et économisez jusqu’à 50 $ sur de superbes enceintes et écrans Nest

Obtenez un gros paquet ou un mini haut-parleur, votre choix

Les maisons intelligentes ne concernent pas seulement les systèmes de sécurité et le verrouillage automatique des portes, elles permettent également de vous fournir rapidement les informations que vous souhaitez et de créer une ambiance lorsque vous le souhaitez. Si vous avez évité les écrans et les haut-parleurs intelligents, mais que vous attendez peut-être la bonne occasion de vous ouvrir, voici une ou deux offres fantastiques pour vous.

Vous pouvez obtenir un nouveau Nest Hub et un nouveau Nest Audio à 25 % de réduction. Le Nest Hub diffuse rapidement les vidéos que vous souhaitez regarder et peut suivre votre sommeil (si vous parvenez à suivre le didacticiel vidéo) avec une précision impressionnante. Le Nest Audio, quant à lui, est livré avec le meilleur son de Google pour le salon et peut également être un lecteur utilitaire pour les grands espaces. Vous pouvez lire nos deux critiques pour le Hub et l’audio, un produit Android Police Most Wanted, pour en savoir plus.

Google maintient généralement une chaîne serrée autour des prix de vente, les détaillants acceptant des remises lorsque le vaisseau-mère le fait, vous trouverez donc chaque produit pour son PDSF de 100 $ à l’heure actuelle. Et pourtant, Google s’est tourné vers eBay pour proposer cet ensemble exclusif qu’il n’a même pas disponible sur sa propre vitrine et l’a évalué à 150 $. Pas étonnant qu’il ne reste qu’une dizaine d’unités. Obtenez-les pendant qu’ils sont là.

Pas intéressé à faire un grand saut? Procurez-vous une enceinte Nest Mini pour votre chambre ou votre cuisine. Avec un PDSF de 49 $, c’est à peu près à moitié prix chez B&H en ce moment.

