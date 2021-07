Dépêchez-vous – le nouveau Garmin Venu 2 vient d’obtenir sa plus grande remise de tous les temps

À l’heure actuelle, vous pouvez vous procurer le nouveau Garmin Venu 2 pour seulement 309,94 £ sur Amazon – une économie de 40,05 £ sur son prix régulier. C’est la meilleure offre que nous ayons vue pour cette superbe montre Garmin, qui n’est sortie qu’en avril de cette année, et qui est toujours au prix fort chez tous les autres détaillants.

Nous avons vu une petite remise sur le 40 mm Venu 2S ces dernières semaines, mais il s’agit du premier accord substantiel sur le 44 mm Garmin Venu 2. Lorsque nous l’avons examiné, nous avons été époustouflés par son AMOLED vif et haute résolution. affichage, et la plus grande taille vous donne vraiment la meilleure expérience.

Si vous ne vivez pas au Royaume-Uni, faites défiler vers le bas pour découvrir les meilleures offres Garmin près de chez vous.

Énorme économie

Garmin Venu 2 : 349,99 £ 309,95 £ sur Amazon

Économisez 40,05 £ La Garmin Venu 2 est une superbe montre de sport lancée en avril 2021, et c’est la première fois qu’elle bénéficie d’une remise importante. Cette offre concerne le modèle pleine grandeur de 44 mm (le plus petit Venu 2S est toujours au prix fort) et s’applique à la fois aux coloris Granite Blue et Slate.

Voir l’offre

Si le Venu 2 ne fait pas appel. vous pouvez également faire une bonne affaire sur plusieurs autres excellentes montres de course de Garmin, notamment la mince Garmin Lily et la très résistante Garmin Instinct Solar.

Lys de Garmin : 179,99 £ 154,49 £ sur Amazon

Économisez 25,50 £ La Garmin Lily ressemble plus à un bijou qu’à une montre connectée conventionnelle, mais elle dispose toujours d’un large éventail de profils de suivi d’activité. surveillance de la santé des femmes, notifications sur smartphone, etc. Cette offre s’applique à l’édition Sport dans Midnight Orchid.

Voir l’offre

Garmin Instinct Solaire : 319,99 £ 249 £ sur Amazon

Économisez 70,99 £ L’Instinct Solar est l’une des meilleures montres de course que vous pouvez acheter aujourd’hui, et c’est la moins chère que nous ayons jamais vue (même les offres du Black Friday de l’année dernière n’étaient pas aussi bonnes. Ce prix s’applique à toutes les couleurs, y compris Sunburst Yellow, Graphite, rouge flamme, orchidée et bleu marée.

Voir l’offre

Si aucune de ces offres ne vous plaît ou si vous habitez en dehors du Royaume-Uni, voici toutes les meilleures offres Garmin disponibles aujourd’hui.

