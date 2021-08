Dépénaliser la politique : la Cour suprême fait une autre grève ; ECI, les autres doivent faire leur part

Le CS interdisant aux gouvernements d’abandonner les affaires contre les députés en exercice et les anciens législateurs sans l’approbation de la Haute Cour est un pas en avant dans le nettoyage de la politique.

La Cour suprême a sanctionné mardi huit grands partis politiques pour avoir violé son ordonnance de l’année dernière de faire largement connaître les détails des candidats faisant face à des accusations criminelles qu’ils ont présentés lors de différentes élections. Cependant, il a adopté un « point de vue clément » – le montant des sanctions infligées n’était pas grand – car la directive était relativement nouvelle et il s’agissait du premier cas de violation de ce type. Le tribunal suprême avait précédemment établi un régime de divulgation strict, notamment en obligeant les partis à expliquer pourquoi un candidat ayant des antécédents criminels avait été présenté, dans le but de débarrasser la politique de la criminalisation croissante. Le tribunal, le mois dernier, avait regretté que la législature ne se sentirait jamais obligée de nettoyer la politique; cela est évident dans la présence croissante de législateurs confrontés à des affaires pénales dans différents organes législatifs, y compris le Parlement. Maintenant, il a déclaré que la nation perdait patience et a appelé les législateurs à éliminer « la malveillance de la criminalisation de la politique ».

Le CS interdisant aux gouvernements d’abandonner les affaires contre les députés en exercice et les anciens législateurs sans l’approbation de la Haute Cour est un pas en avant dans le nettoyage de la politique. Il mettra fin aux abus de l’article 321 du Code de procédure pénale, qui permet au ministère public de retirer les affaires contre un accusé. Il y a eu de nombreux exemples de cela, certains aussi flagrants que le gouvernement dirigé par Yogi Adityanath dans l’Uttar Pradesh qui a retiré les affaires contre Yogi Adityanath et d’autres législateurs du parti au pouvoir en 2017. Et, quelques jours plus tard, le gouvernement de l’État a présenté un projet de loi qui a créé les motifs du retrait d’un total revendiqué de 20 000 affaires « à motivation politique ». En juillet 2019, le gouvernement a ordonné le retrait de 75 affaires concernant les émeutes de Muzzafarnagar en 2013, qui ont laissé jusqu’à 400, dont de nombreuses personnes prétendument affiliées à la politique, hors de cause. Le SC a donné un effet rétrospectif (cas remontant à septembre 2020) à sa dernière ordonnance, mais cela épargne toujours les abus de pouvoir du gouvernement UP.

Ce journal maintient que le SC seul ne peut pas prendre les triques au nom de l’électeur lorsqu’il s’agit de mettre fin à la symbiose crime-politique – alors qu’il a ordonné, en 2014, que les procès dans les affaires pénales contre les politiciens soient conclus dans un délai d’un an. depuis le début, cela ne s’est pas produit même avec des tribunaux de procédure accélérée dédiés. Le régulateur des sondages, l’électeur et, plus important encore, les partis politiques ont tous un rôle majeur à jouer. À cette fin, alors que le CS a jugé que la Commission électorale indienne n’avait pas outré son ordonnance pour ne pas l’avoir fait exécuter, l’ICE ne doit pas être timide, surtout lorsqu’il existe des dispositions légales le permettant.

Alors que l’ECI avait ordonné des divulgations obligatoires sur divers médias, il semble qu’il n’y ait eu aucun amendement à l’Election Symbol Order 1968 ou au Model Code of Conduct pour refléter cela. En vertu de l’article 16A de l’ordonnance de 1968, la Commission est habilitée à suspendre ou à retirer la reconnaissance d’un parti politique pour non-respect de ses instructions et instructions légales. L’ECI a demandé le mois dernier au SC de clarifier son pouvoir de retirer la reconnaissance des partis politiques, bien que les experts maintiennent que l’ECI dispose de nombreux pouvoirs pour amener les partis à suivre la ligne. Le SC a refusé de le faire, disant qu’il n’entrera pas dans l’arène législative. Mais, sans que toutes les parties prenantes jouent leur rôle, il y aura peu de progrès.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.